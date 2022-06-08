Мінус 140 окупантів за добу. Генштаб озвучив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку

Від початку повномасштабного вторгнення противник уже втратив 31500 чолоівк особового складу та 3429 бойових броньованих машин. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.06 орієнтовно склали:

особового складу – близько 31500 (+140) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1393 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 3429 (+13) од,

артилерійських систем – 703 (+9) од,

РСЗВ – 213 (+6) од,

засоби ППО – 96 (+0) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів – 178 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 559 (+6),

крилаті ракети – 125 (+0),

кораблі /катери – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2406 (+1) од,

спеціальна техніка – 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.

Нагадаємо, триває 105-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти ведуть штурмові дії на Слов’янському напрямку, на Бахмутському напрямку противник збільшив інтенсивність застосування оперативно-тактичної та армійської авіації.