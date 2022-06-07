Ворог обстріляв Запоріжжя: вилилось понад шість тонн дизеля, поранена дитина

Внаслідок збройної атаки за медичною допомогою звернулися п’ятеро мешканців села Добропілля

Протягом минулої доби у Пологівському районі Запорізької області ворожих обстрілів зазнали три села - Гуляйполе, Верхня Терса та Добропілля. Про це повідомляє пресслужба ОВА Запорізької області.

«Внаслідок збройної атаки п’ятеро громадян отримали осколкові поранення, включаючи одну дитину. Артобстріли ворожих військ спричинили руйнування трьох приватних будинків по вулиці Перемоги у селі Добропілля. Від розриву ракетних снарядів в їх домівках потрощені дахи та вікна.

Від прильотів зруйновано парканну огорожу, дворову територію, розташовані на ній гаражі та інші господарчі будівлі. Також ушкоджень зазнали автомобілі, які були припарковані у дворі селян», – йдеться в повідомленні.

У Гуляйполі ворожим снарядом частково потрощені дахи житлових споруд, також вибиті вікна та пошкоджені вхідні двері до будинку.

Окрім помешкань громадян, російські злочинці обстріляли територію тракторної бригади у селі Верхня Терса, де була розташована місцева автозаправна станція. В результаті влучення із заправного баку вилилося понад 6 тонн дизельного пального.

Попередньо встановлено, що внаслідок збройної атаки за медичною допомогою звернулися п’ятеро мешканців села Добропілля Пологівського району, з них – одна малолітня дитина.

Як раніше повідомлялося, ЗСУ збили ворожу ракету над Запорізькою областю.

Нагадаємо, триває 104-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Найскладніша ситуація на Донецькому напрямку, де окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.