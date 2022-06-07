Рашисти знову обстріляли спальний район Харкова: є загиблі

Російські війська продовжують обстрілювати території України та вбивати цивільних. Сьогодні під обстріл потрапив спальний район Харкова. Про це повідомила радник голови облради Наталія Попова.

На зараз вже відомо про трьох поранених та одного загиблого.

Нагадаємо, 5 травня окупанти обстріляли декілька населених пунктів Харківщини, внаслідок чого багато людей отримали поранення.

Днями російська ракета влучила у навчально-тренувальний центр ФК «Металіст 1925» у селищі Високий. Ракетного удару завдали зі сторони російського Бєлгорода. Після «прильоту» утворилася вирва глибиною в п'ять метрів.

Додамо, що на лінії зіткнення на Харківщині тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні. Проводить дистанційне мінування місцевості. В районі Ізюма продовжуються спроби наступу в напрямку Довгеньке та Долина. Наші захисники тримають позиції та надають ворогу адекватну відсіч. Ворог несе великі втрати в живій силі та техніці.