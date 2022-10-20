Жінку вбили за фразу «Скадовськ – це Україна»? ЗМІ розповіли про звірства окупантів

У місцевих пабліках пишуть, що до вбивства Тетяни може бути причетний керівник окупаційного карного розшуку Скадовська

Родина Тетяни Мудрєнко звернулась до українських правоохоронних органів

Місцеві жителі тимчасово окупованого Скадовська Херсонської області розповіли, що поліцейські-колаборанти повісили 56-річну Тетяну Мудрєнко за фразу «Скадовськ – це Україна». Цей жахливий факт підтверджує і сестра загиблої Наталія Чорна, передає Медійна ініціатива за права людини. Водночас українські правоохоронні органи поки не мають офіційного підтвердження даної інформації.

ЗМІ пише, що 7 жовтня з власного подвір’я в окупованому місті Скадовськ викрали 56-річну Тетяну Мудрєнко та її чоловіка – 60-річного Анатолія Орєхова. За інформацією очевидців, до них прийшли колишні співробітники української поліції, які співпрацюють з окупантами. За тиждень Наталі Чорній, яка є сестрою-близнючкою викраденої Тетяни, невідомі надіслали фотографію тіла сестри в морзі. Разом із фото надіслали висновок судмедексперта, в якому зазначено причину смерті – удушення.

Тетяна Мудрєнко разом із сестрою Наталею ходили на мітинги в окупованому місті, співали українські пісні та вимагали, щоб росіяни відпустили міського голову Олександра Яковлєва, якого взяли в полон. Сестри все фільмували на телефони та записували прямі ефіри в соцмережах.

Наталі через деякий час вдалося виїхати з окупації, а Тетяна разом із чоловіком залишилась в Скадовську. Згодом стало відомо про зникнення Тетяни. Її з чоловіком тримали СІЗО.

Місцева жителька розповіла, що Тетяну поліцейські-колаборанти показово повісили перед будівлею суду. Люди кажуть, що причиною могла стати фраза «Скадовськ – це Україна», а в місцевій інтернет-спільноті писали, що в час, коли Тетяну та Анатолія тримали у відділку, там разом із колишніми українськими поліцейськими пиячив місцевий колаборант «Утя». Він кричав: «Бий цих укропів!».

У місцевих пабліках пишуть, що до вбивства Тетяни начебто може бути причетний Ігор Іванович Кузьменюк, керівник окупаційного карного розшуку так званої поліції Скадовська. Зазначають, що ймовірний колаборант жорстокий, катує цивільних за проукраїнську позицію. Рідні подружжя теж не відкидають його причетності до полону та вбивства Тетяни.

Спершу окупанти телефоном спростували інформацію про смерть Тетяни, проте 15 жовтня підтвердили. Наталії надіслали фото з місцевого моргу.

Одинадцять днів про долю чоловіка Тетяни Мудрєнко, Анатолія, не було жодної інформації. 18 жовтня стало відомо, що його відпустили з полону і дозволили поховати дружину.

Раніше повідомлялося, що війна в Україні забрала життя щонайменше 6 306 цивільних, ще 9 602 поранено.

Нагадаємо, триває 239-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.