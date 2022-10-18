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ООН назвала кількість жертв війни в Україні серед цивільних

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ООН назвала кількість жертв війни в Україні серед цивільних
фото ілюстративне

Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження

Війна в Україні забрала життя щонайменше 6 306 цивільних, ще 9 602 поранено. Серед цивільних із 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 16 жовтня постраждало 15 908 цивільних осіб (тижнем раніше – 15 592). Про це повідомило управління Верховного комісара ООН з прав людини.

«Причиною більшості зафіксованих випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування зброї вибухової дії з великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари», – йдеться в повідомленні.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, були численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

Зазначається, що загинули 2 454 чоловіки, 1 688 жінок, 197 хлопчиків і 164 дівчинки, тоді як стать 36 дітей і 1 767 дорослих поки що не вдалося встановити. Серед 9 602 поранених – 283 хлопчики та 201 дівчинка, а також 239 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Нагадаємо, триває 237-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не залишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Теги: окупанти ООН Україна росія війна

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