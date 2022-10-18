Найменшій – один рік. У Лимані поліція ексгумувала тіла дітей, яких вбили рашисти (фото)

Поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених в 2011 та 2012 роках

У Лимані на Донеччині поліція ексгумувала тіла п'ятьох вбитих російськими терористами дітей. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«Чотирьох дітей слідчі виявили у масовому захороненні на кладовищі. Ще одного хлопчика мама поховала у власному дворі. Попередньо встановлено, що всі загинули від осколкових поранень внаслідок російських обстрілів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські дістали зі стихійних могил дівчаток, 2021, 2019 та 2008 років народження, та хлопчиків, народжених в 2011 та 2012 роках. Двоє найменших дівчат є сестричками. Після судово-медичної експертизи дітей перепоховають.

«Два тижні тривають слідчі дії в Лимані – на місці найбільшого масового поховання в деокупованій частині Донеччини. Також правоохоронці вилучають тіла з одиночних захоронень у дворах і на городах. Слідчо-оперативні групи працюють безперервно, розшукують і опитують рідних, встановлюють історію всіх загиблих», – зазначають в поліції.

Станом на ранок 18 жовтня загалом у Краматорському районі ексгумовано 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного мешканця.

Серед цивільних – 67 чоловіків, 56 жінок, п'ятеро дітей, стать шести осіб не встановлено. Тривають заходи щодо ідентифікації померлих і встановлення причин їхньої смерті.

На визволених територіях виявлено 45 поховань, із них 33 – в Святогірську та 12 – в Лимані. Однак ці дані не є остаточними, оскільки щодня поліція отримує від мешканців інформацію про нові могили. Тільки за останні дні стало відомо про ще 17 таких захоронень.

Раніше повідомлялося, що слідчі поліції завершили ексгумацію на місці масового захоронення військових Збройних сил України в Лимані на Донеччині.

Нагадаємо, ДБР виявило під Лиманом штаб окупантів із важливою документацією. У Лимані виявлено понад 50 поховань закатованих українців.

До слова, українські захисники офіційно підняли український прапор над звільненим Лиманом Донецької області. Про звільнення Лимана стало відомо 2 жовтня.