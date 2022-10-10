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Кислиця на Генасамблеї ООН: Росія вбила деяких членів моєї сім'ї

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Кислиця на Генасамблеї ООН: Росія вбила деяких членів моєї сім'ї
фото з відкритих джерел

Сергій Кислиця під час свого виступу заявив, що світ перебуває на перехресному моменті: або ООН відновить до себе довіру, або зазнає краху

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця під час свого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що Росія вже вбила деяких членів його сім'ї і цій жорстокості немає кінця. 

На початку засідання ООН більшістю голосів підтримала відкрите голосування із занесенням в офіційний звіт, яке було запропоноване Албанією. Росія ж наполягала на закритому голосуванні.

«Мій день розпочався майже 14 годин тому, тому що моя країна зазнала нападу. Мої близькі родичі перебували у житловому будинку, який атакувала РФ. Росія вже вбила деяких членів моєї сім'ї і цій жорстокості немає кінця», – заявив  Кислиця під час виступу на Генасамблеї.

Він зазначив, що світ перебуває на перехресному моменті: або ООН відновить до себе довіру, або зазнає краху.

«Не можна сподіватись на мир, допоки божевільні диктатури існують поруч. Використовують ракетний терор проти громадян та інфраструктури. Сьогодні терористична Росія обстріляла Київ та інші міста України щонайменш 84 ракетами. Весь світ побачив знову істинне обличчя терористичної держави. Програючи на полі бою, вона використовує методи залякування. Навмисний напад на цивільних – це воєнний злочин», – заявив Кислиця.

Нагадаємо, у Нью-Йорку (США) проходить засідання Генеральної асамблеї ООН. Тема засідання – так звані «референдуми» на окупованих територіях і проголошення Росією анексії чотирьох областей України.

Раніше, президент України Володимир Зеленський визнав нікчемними укази президента РФ щодо визнання «незалежними» Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, а також інших рішень на виконання цих указів.

30 вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін виступив у Кремлі зі зверненням до росіян, під час якого оголосив про анексію окупованих територій України.

3 жовтня, Держдума РФ проголосувала за незаконне «приєднання» окупованих територій України. 

Наразі відомо, що тільки одна країна світу визнала проведені на окупованих територіях «референдуми» та підтримала Путінську анексію – це Північна Корея. Водночас десятки інших країн виступили з заявами, що за жодних умов не визнають анексію Росією чотирьох українських областей.

Додамо, що президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 30 вересня про дії України у відповідь на спробу Росії анексувати території України, яким констатується неможливість проведення переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Теги: росія путін напад президент злочин рашисти

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