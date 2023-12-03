Окупанти придумали нову тактику під час штурмів – ховаються у пересувних «коконах»

Конструкція вкрита травою, гілками та термоковдрами

Солдати окупаційної армії Росії придумали нову тактику на війні під час штурму позицій українських військових. Піхотинці, зокрема застосовують пересувні каркасні «кокони», намагаючись врятуватися від ударів дронів-камікадзе. Про це розповів у Twitter військовий Збройних сил України з ніком Corvax Сlever.

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Така конструкція, вкрита травою, гілками та термоковдрами, нібито також захищає від виявлення за допомогою тепловізора.

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«Сьогодні зранку були штурмові дії в смузі сусідів 72 омбр. Тактика противника наступна: 2 групи, одна в лоб йшла на лісосмугу, друга по полю з флангу, п*д *ри в цих коконах каркасних повзли, вчасно зреагувала піхота. Почалося тоді, коли мавіки навіть не могли літати. В тепловізор не було видно», – написав військовий.

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Нагадаємо, росіяни змінили тактику наступу на Таврійському напрямку: генерал розповів подробиці.

Також окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині.