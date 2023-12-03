Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти придумали нову тактику під час штурмів – ховаються у пересувних «коконах»

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти придумали нову тактику під час штурмів – ховаються у пересувних «коконах»
Конструкція захищає окупантів від виявлення за допомогою тепловізора
фото: Khorne Group/Telegram

Конструкція вкрита травою, гілками та термоковдрами

Солдати окупаційної армії Росії придумали нову тактику на війні під час штурму позицій українських військових. Піхотинці, зокрема застосовують пересувні каркасні «кокони», намагаючись врятуватися від ударів дронів-камікадзе. Про це розповів у Twitter військовий Збройних сил України з ніком Corvax Сlever. 

Така конструкція, вкрита травою, гілками та термоковдрами, нібито також захищає від виявлення за допомогою тепловізора.

5 фото
На весь екран

«Сьогодні зранку були штурмові дії в смузі сусідів 72 омбр. Тактика противника наступна: 2 групи, одна в лоб йшла на лісосмугу, друга по полю з флангу, п*д *ри в цих коконах каркасних повзли, вчасно зреагувала піхота. Почалося тоді, коли мавіки навіть не могли літати. В тепловізор не було видно», – написав військовий.

Нагадаємо, росіяни змінили тактику наступу на Таврійському напрямку: генерал розповів подробиці. 

Також окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині.

Читайте також: Генерал назвав два головних завдання ЗСУ перед наступним роком

 

Теги: Telegram

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Вагнер» робив ставку на матеріал «який не шкода»
Тактика «вагнерівців». Як Росія використовує власних в'язнів
29 листопада, 16:33
Російські ракети давно стали символом терору Кремля
Ракетний терор. Тактика росіян не змінюється з Афганістану
28 листопада, 13:31
Павло Гриценко: Українська мова ще не стала остаточно повноваго удержавлена
Професор Павло Гриценко: У тих, хто працює проти української мови, змінилася тактика
2 листопада, 21:00

Події в Україні

РФ заявила про захоплення Мар'їнки, ЗСУ прокоментували слова ворога
РФ заявила про захоплення Мар'їнки, ЗСУ прокоментували слова ворога
Окупанти придумали нову тактику під час штурмів – ховаються у пересувних «коконах»
Окупанти придумали нову тактику під час штурмів – ховаються у пересувних «коконах»
Українські десантники загнали окупантів у пастку (відео 18+)
Українські десантники загнали окупантів у пастку (відео 18+)
Поліція зупинила п'яного чоловіка, який катався на квадроциклі з ведмедиком
Поліція зупинила п'яного чоловіка, який катався на квадроциклі з ведмедиком
Гуменюк повідомила про звільнення з посади речниці оперативного командування «Південь»
Гуменюк повідомила про звільнення з посади речниці оперативного командування «Південь»
Друга за день повітряна тривога в Києві та низці областей лунала 15 хвилин
Друга за день повітряна тривога в Києві та низці областей лунала 15 хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
83K
Скільки російських окупантів перебуває в Україні. Офіс Залужного назвав приголомшливу цифру
28K
Скільки території окупувала Росія, а скільки – звільнили ЗСУ. Дані на початок зими 2023 року
18K
Мобілізація в Україні: скільки людей ще потрібно ЗСУ
13K
ЗСУ знищили окупантів, які стратили полонених українських бійців
11K
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Угорщина відреагувала на заборону виїзду Порошенка, напад у Франції: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Мокрий сніг та туман у низці областей: прогноз погоди на 3 грудня
Сьогодні, 04:05
3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Вчора, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Вчора, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Вчора, 06:40

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua