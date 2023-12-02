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Росіяни змінили тактику наступу на Таврійському напрямку: генерал розповів подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни змінили тактику наступу на Таврійському напрямку: генерал розповів подробиці
На Авдіївському напрямку українські захисники за дві доби успішно відбили 23 атаки противника
фото з відкритих джерел

Противник і далі сотнями втрачає живу силу

Російські військові стали менше використовувати безпілотники на Таврійському напрямку. Водночас окупаційні війська продовжують атакувати позиції Сил оборони України з використанням керованих авіаційних бомб (КАБ). Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання армії «Таврія» Олександр Тарнавський у Telegram.

«Дві доби поспіль фіксується зменшення кількості застосування дронів-камікадзе. Втім ворог продовжує скидати КАБи. Тривають наземні піхотні атаки. Противник і далі сотнями втрачає живу силу», – повідомив Тарнавський.

За словами бригадного генерала ЗСУ, на різних напрямках все більше випадків, коли рядові російські солдати відмовляються брати участь в активних наступальних діях.

Тарнавський додав, окупанти продовжують комплектувати свої підрозділи ув'язненими.

«Цей, так званий «спецконтингент», російське командування вважає розхідним матеріалом. І без жалю кидає у м’ясні штурми», –зазначив командувач.

Генерал додав, що на Авдіївському напрямку українські захисники успішно відбили 23 атаки противника в районах східніше Новобахмутівки, північно-східніше Бердичів, в районах Авдіївки, Опитного, Сєверного та південніше Тоненького. Також триває ведення наступальної операції ЗСУ на Мелітопольському напрямку.

Загальні втрати окупантів в операційній зоні «Таврія» становлять 374 особи. Українські військові також знищили один танк і склад боєприпасів російських військ.

Нагадаємо, окупаційні війська почали здаватися в полон українським захисникам під Авдіївкою на Донеччині.

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Теги: окупанти військові Telegram втрати ворог

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