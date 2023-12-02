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Генерал назвав два головних завдання ЗСУ перед наступним роком

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал назвав два головних завдання ЗСУ перед наступним роком
Україні необхідно накопичувати ресурси, щоб атакувати росіян наступного року
фото з відкритих джерел

План на наступний рік залежатиме від того, скільки сил та засобів вдасться накопичити Україні

Засновник благодійного фонду «Закриємо небо України» генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що Україна має посилити підготовку системи оборони та накопичувати резерви для активних дій наступного року.

«Нам потрібно вже зараз займатись системою оборони. Оскільки на лінії фронту ми перейшли до активної оборони. Сьогодні йде позиційна війна з проведенням контрударів за нашого боку на окремих напрямках. Треба посилити все це інженерними спорудами та фортифікаціями. Має бути сформована система оборони й участь в цьому приймали прикордонні адміністрації й вся Україна. Ми маємо виграти час для того, щоб підготуватись до наступного року», заявив Романенко в ефірі телеканалу «Еспресо».

Він наголосив, що план на наступний рік залежатиме від того, скільки сил та засобів вдасться накопичити Україні. Саме це визначатиме здатність переходу від оборони до контрнаступу.

«На мою думку, в залежності від того наскільки ми зберемо сили, буде залежати план на наступний рік. Тобто, чи матимемо ми можливості від оборони, яка відбувається зараз, перейти до контрнаступальних дій на окремих напрямках, які можуть забезпечити виконання стратегічного рівня завдань. Фактично, весь план на наступний рік буде залежати від наших можливостей, які ми зможемо накопичити», – резюмував генерал-лейтенант.

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону розповів, що Україна будує лінії оборони під Куп’янськом та Боровою. До будівництва залучають місцевий бізнес та органи самоврядування.

«Перші лінії оборонних споруд зводимо за кілька кілометрів від позицій ворога», – зазначив він.

Синєгубов наголосив, що Куп’янський та Борівський напрями у плані зведення ліній оборони перебувають у пріоритеті. Обидва міста розташовані на березі річки Оскол, до якої намагаються вийти російські війська.

Нагадаємо, The Washington Post писало, що більша частина військової допомоги США для України витрачається безпосередньо у Сполучених Штатах. Кошти, які законодавці схвалюють для озброєння України, використовуються в США для створення нової зброї або заміни зброї, відправленої до Києва з американських запасів.

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Теги: війна бізнес Україна самоврядування Олег Синєгубов

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