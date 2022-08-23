Окупанти приховано оголосили незалежність захопленої частини Запорізької області – ISW

Окупанти фальшиво класифікують всіх українців, які потрапляють на окуповані території Запорізької області, як біженців

Російські окупаційні чиновники в Запорізькій області приховано проголосили незалежність регіону від України, видаючи громадян України, які в’їжджають в окупований регіон, як тимчасових шукачів притулку. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Голова Запорізької обласної окупаційної адміністрації Євген Балицький підписав розпорядження, згідно з яким громадяни України, які прибувають на окуповану Запорізьку область, визнаються особами, які шукають тимчасового притулку відповідно до російського законодавства. Наказ передбачає реєстрацію громадян України та Росії за місцем проживання або місцем прибуття на окупованих Росією територіях Запорізької області та видачу бланків тимчасових посвідчень для всіх «осіб без громадянства». Українці та росіяни можуть зареєструватися, якщо нададуть підтвердження про надання тимчасового притулку.

Аналітики ISW зазначають, що цей указ має різні наслідки як для міжнародного права, так і для національного законодавства Росії. Міжнародне право стверджує, що біженець – це особа з-за меж країни (або особа без громадянства), яка шукає «тимчасового притулку» в іншій країні, щоб уникнути переслідування. Російське законодавство визначає біженця як особу, «яка перебуває за межами країни свого громадянства чи постійного проживання». Жоден із цих статусів належним чином не поширюється на більшість людей, які переходять з неокупованої України в окуповане Запоріжжя.

Таким чином, російська окупаційна влада фальшиво класифікує всіх українців, які потрапляють на окуповані території Запорізької області, як біженців, які рятуються від переслідувань в Україні.

Наказ також де-факто ідентифікує Україну як окрему країну від суб’єкта Запорізької області, як це визначено окупаційною владою.

«Класифікуючи всіх українців як біженців, російська окупаційна влада встановлює нову правову категорію, яка може мати власні обмеження. Російська окупаційна влада може використовувати статус біженця для обмеження українців, які тимчасово повертаються на окуповані території після евакуації з них. Ймовірно, розпорядження стосуватиметься громадян України, які прямують до окупованої Херсонської області через КПВВ у Василівці Запорізької області, оскільки розпорядження вимагає реєстрації осіб у пункті прибуття в окупованій Запорізькій області, а Василівка є пунктом пропуску, який обслуговує і Херсон, і Запорізька область», – йдеться у звіті ISW.

Ключові висновки ISW за 22 серпня: