Ворог роздає приставки до телебачення, щоб промивати мізки людям своєю брехнею

Російські окупанти «дали задню» в питанні проведення на Херсонщині «референдуму». Це говорить про те, що Росії на Херсонщині не бути. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

«Ворог продовжує пропагандистську діяльність – роздає приставки до телебачення, щоб промивати мізки людям своєю брехнею: ППО в них ловить усе, «Росія назавжди», доньку пропагандиста Дугіна підірвала українка з АЗОВу і за всім поганим стоїть українська армія. Продовжують показувати «святкування» дня свого аквафрешу, люди стоять спинами, а в перших рядах привезені неадеквати розмахують триколорами», – написав Хлань.

Він закликав всіх, хто має таку можливість, виїхати з окупованої території, поки російські загарбники не створили фільтраційні табори і в Василівці, що в подальшому ускладнить рух.

Нагадаємо, ЗСУ знищили три російські безпілотники у небі над Херсонщиною.