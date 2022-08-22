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У тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У тимчасово окупованому Херсоні лунають вибухи (відео)
В окупованому Херсоні чули нові вибухи
фото з відкритих джерел

У соцмережах повідомляють про удари по базі окупантів

У тимчасово окупованій Херсонській області знову неспокійно: вибухи чули в обласному центрі, а також у Чорнобаївці та Білозерці. Про це повідомляють місцеві пабліки в Telegram-каналах.

Повідомляється, що в тимчасово окупованому Херсоні пролунало щонайменше шість вибухів. 

Імовірно, працює система ППО загарбників, але є й прильоти.

Окрім того, вибухи чули у районі Білозерки та Чорнобаївки. Зокрема, в районі Чорнобаївки зафіксовано величезну заграву від пожежі.

Також є свідчення про вибух між Зеленівкою та Таврійським мікрорайоном обласного центру.

Місцевих мешканців просять залишатись у безпечних місцях. В оперативних чатах повідомляють про точкові влучання по базі російських окупантів у Чорнобаївці.

Також київська влада закликає жителів столиці цього тижня бути особливо пильними

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Теги: Херсонщина вибух

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