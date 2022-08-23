РФ посилює удари по Україні: розвідка США повідомила про плани окупантів

Найближчими днями є загроза для мирних українців

Сполучені Штати мають дані розвідки про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та державні об’єкти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву американського чиновника.

За даними джерела агентства, найближчими днями є загроза для мирних українців.

«У нас є інформація, що Росія активізує зусилля з нанесення ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України в найближчі дні. Враховуючи послужний список Росії в Україні, Ми стурбовані загрозою, що зберігається, яку російські удари представляють для цивільного населення та цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Чиновник повідомив, що ця заява ґрунтується на даних розвідки США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський провів велику нараду із керівниками основних силових відомств. На ній, зокрема, були глава МВС, очільник ГУР, головнокомандувач ЗСУ та секретар РНБО.

Окрім того Зеленський розповів, що число випущених по Україні крилатих ракет з початку повномасштабного вторгнення Росії наближається до 3,5 тисячі.

Як повідомлялося, працівникам установ, розташованих в урядовому кварталі, рекомендують з 22 по 26 серпня працювати дистанційно з дому.