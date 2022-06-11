Окупанти примусово вивозять людей з Попасної та Комишевахи

Після окупації Попасної з міста вивезли півтори тисячі людей

Російські війська продовжують депортувати українців. Зокрема, окупанти вивезли майже всіх жителів Попасної та Комишевахи до Первомайська. Про це повідомив керівник Попаснянської військової цивільної адміністрації Микола Ханатов в ефірі телемарафону.

Голова ОВА зазначив, що після окупації Попасної з міста вивезли півтори тисячі людей. Згодом людям дозволили повернутись додому, але для цього їм потрібно було іти пішки близько семи кілометрів.

«Коли людям дозволили повернутися додому, подолавши пішки близько семи кілометрів, вони побачили пограбовані росіянами домівки, з яких вивезли все, що можна», – зазначив Ханатов.

Крім того, на вулицях Попасної протягом місяця залишалися лежати тіла вбитих містян.

Ханатов розповів, що у храмі в Комишувасі ховалися 60 осіб. Окупанти пообіцяли їм привезти їжу, але наступного дня також депортували.

Раніше повідомлялося, що росіяни примусово вивезли на окуповану територію невелику частину населення Сєвєродонецька, що на Луганщині. Наразі місто залишається українським, тривають бої за встановлення повного контролю над ним.

Нагадаємо, з України на територію Російської Федерації та тимчасово окуповані райони рашисти вивезли 234 тисячі дітей. Зокрема, за межі України евакуювали 4 тис. 177 дітей-вихованців інституційних закладів. У МВС зазначили, що для дітей-сиріт є загроза подальшого їх незаконного усиновлення в Росії.