Росіяни примусово вивезли частину жителів Сєвєродонецька на окуповану територію

Ситуація у Сєвєродонецьку складна, наші військові намагаються відтіснити окупантів з території міста

До початку активних бойових дій та штурму міста у Сєвєродонецьку залишалося близько 13 тисяч населення

Росіяни примусово вивезли на окуповану територію невелику частину населення Сєвєродонецька, що на Луганщині. Наразі місто залишається українським, тривають бої за встановлення повного контролю над ним. Про це розповів голова Сєвєродонецької військово-цивільної адміністрації Олександр Стрюк.

До початку активних бойових дій та штурму міста у Сєвєродонецьку залишалося близько 13 тисяч населення, зауважив голова ВЦА.

Наразі у Сєвєродонецьку відсутнє водопостачання, необхідне паливо для генераторів. У місті був сформований певний запас продовольства, його має вистачити на найближчі дні. Є також певна необхідність у ліках, але зараз визначити потреби містян неможливо. Основна потреба – перша медична допомога людям, які страждають від обстрілів.

Стрюк наголосив, що ситуація у Сєвєродонецьку складна, але наші військові вживають усіх необхідних заходів для того, щоб відтіснити окупантів з території міста. Наразі тривають позиційні вуличні бої, які супроводжуються постійними артилерійськими атаками.

«Ситуація досить напружена, але є сподівання і є впевненість наших ЗСУ, що все вдасться», – зазначив Стрюк.

Він пояснив, що в окупантів був певний військовий успіх і їм вдалося пройти у місто та захопити досить суттєву його частину, майже розділивши навпіл. Але нашим військовим вдалося перегрупуватися та побудувати лінію оборони. Зараз вживають всіх необхідних заходів для того, щоб повернути місто під повний контроль України. Тож Сєвєродонецьк залишається українським.

Раніше повідомлялося, що росіяни продовжують штурмувати Сєвєродонецьк, підтягують «гарматне м’ясо» з мобілізаційного резерву, у місті тривають вуличні бої.

Згодом ЗСУ пішли в контратаку і взяли в полон рашистів.

2 червня стало відомо про те, що російські війська потрапили в пастку Збройних сил України в Сєвєродонецьку. Арестович зазначив, що наші війська виявляють неймовірну мужність, а командири – тактичні таланти. Там дуже жорсткі бої.