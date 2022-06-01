Є загроза незаконного всиновлення. Окупанти вивезли до РФ понад 230 тис. дітей

Поліція розслідує низку кримінальних справ за фактами вчинення росіянами злочинів проти статевої недоторканності дітей

Від початку війни надійшло 1800 звернень про зниклих безвісти дітей

З України на територію Російської Федерації та тимчасово окуповані райони рашисти вивезли 234 тисячі дітей. Про це повідомила заступник міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко на брифінгу.

«Є інформація, що щонайменше 234 тис. дітей перетнули кордон із РФ, тобто були вивезені з території України, ОРДЛО. Наразі встановлюють більш конкретні дані… Тобто, це депортовані, незаконно переміщені діти», – сказала Павліченко.

Зокрема, за межі України евакуювали 4 тис. 177 дітей-вихованців інституційних закладів. У МВС зазначили, що для дітей-сиріт є загроза подальшого їх незаконного усиновлення в Росії.

«З початку війни слідчі Національної поліції України розпочали 393 кримінальні провадження за скоєними військовими РФ злочинами, внаслідок яких постраждало 588 дітей, з них 162 дитини загинуло, 232 поранені та 103 на сьогодні вважаються зниклими безвісти», – додала Павліченко.

Нацполіція також розслідує низку кримінальних справ за фактами вчинення російськими військовослужбовцями злочинів проти статевої недоторканності дітей.

Від початку війни надійшло 1800 звернень про зниклих безвісти дітей. Наразі у розшуку перебуває 139 дітей.

Як відомо, цьогоріч в Україні День захисту дітей відзначають в умовах воєнного стану. За офіційними даними, станом на сьогодні від збройної агресії РФ загинуло 243 дитини, 446 – поранено, 145 дітей вважаються зниклими безвісти. Найбільше дітей постраждало в Донецькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Запорізькій та Чернігівській областях.

Зазначимо, Путін підписав указ про пришвидшене навернення до російського громадянства українських дітей. Ще в середині квітня міністерство освіти Російської Федерації зайнялося підготовкою законопроєкту, який дозволить передавати викрадених на території українського Донбасу дітей-сиріт в російські сім’ї.