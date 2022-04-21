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    Події в Україні

    Окупанти депортували з України вже 500 тисяч людей

    Росіяни викрали 131 тисячу дітей та підлітків<br /><br /> - Окупанти депортували з України вже 500 тисяч людей
    Росіяни викрали 131 тисячу дітей та підлітків

    фото: Micheleursi.hotmai/Depositphotos

    Депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, документів, у них забирають усе й розподіляють по віддалених регіонах Росії

    Окупанти із захоплених ними територій депортували в Росію близько 500 тисяч українців. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні до парламенту Португалії.

    «Російські окупанти вже вивезли з тієї території, яку вони зайняли, не менш як 500 тисяч наших громадян. Це як два ваших міста Порту. Просто уявіть це. Були люди – і їх немає. 500 тисяч людей! Це депортація. Це те, чим займалися найстрашніші тоталітарні режими минулого», – підкреслив Зеленський.

    За його словами, депортованих українців позбавляють засобів зв’язку, документів, у них забирають усе й розподіляють по віддалених регіонах Росії.

    Президент зазначив, що російські загарбники створили спеціальні фільтраційні табори для розподілу людей, частину з яких ґвалтують та вбивають.

    Нагадаємо, кілька днів Денісова зазначила, що тільки із заблокованого Маріуполя військові ворожої армії примусово депортували до Росії чи у так звані ДНР і ЛНР більше 30 тисяч українців. Зокрема, окупанти депортували всі лікарні Маріуполя разом з лікарями.

    При цьому ЗМІ країни-агресора, посилаючись на джерела у військових відомствах РФ, рапортують про понад 700 тисяч осіб, вивезених окупантами до Росії, з них понад 131 тисяча – діти.

    Один із фільтраційних таборів для викрадених українців, зокрема, із Маріуполя, росіяни облаштували аж у Пензенській області. За наявною інформацією, люди не можуть задовольнити там навіть елементарні потреби: погодувати дітей і стежити за особистою гігієною.

    13 квітня стало відомо, що країна-агресор планує створити мовні спецтабори для викрадених українських дітей, які не володіють російською мовою.

    Теги: росія окупанти діти війна військові Володимир Зеленський Україна президент депортація окупація #stoprussia
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    Окупанти депортували з України вже 500 тисяч людей