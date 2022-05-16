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    Події в Україні

    За день окупанти депортували до РФ 340 маріупольців (список)

    Окупанти примусово вивозять маріупольців до РФ - За день окупанти депортували до РФ 340 маріупольців (список)
    Окупанти примусово вивозять маріупольців до РФ

    Отримано списки депортованих у Росію з пункту фільтрації в с. Нікольське

    15 травня російські окупанти депортували до РФ 340 мешканців Маріуполя, зокрема 52 дитини. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

    «Росія продовжує красти наших громадян. Лють. Просто Лють», – написав він у Telegram.

    Він також повідомив про отримання списків депортованих вчора в Росію з пункту фільтрації в с. Нікольське. «Було департовано 42 людини, зокрема 9 дітей», – зазначив Андрющенко.

    Як повідомлялося, майже 95 тисяч депортованих маріупольців утримуються на території Росії у спеціальних таборах. Чиновники диктатора Путіна виконують наказ Кремля розвести їх по Росії.

    Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому Росія масово депортує українців.

    Тим часом окупанти готують фейкові свідчення про «звірства ЗСУ» у Маріуполі

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    За день окупанти депортували до РФ 340 маріупольців (список)