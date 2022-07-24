Окупанти продають у Краснодарі херсонські кавуни із рашистськими наліпками (фото)

Окупанти крадуть та вивозять до Росії український урожай

Вартують українські кавуни 25 рублів за кілограм

У російському місті Краснодар торгують кавунами із тимчасово окупованого Херсона. Продукцію помітили на ринку в мікрорайоні «Городок имени Жукова». Це місце, де мешкають переважно відставні військовослужбовці, повідомляє Telegram-канал Sota.

На знімках видно, що на кавуни наліпили рашистські символи – літеру Z кольорів георгіївської стрічки. Вартують українські кавуни 25 рублів за кілограм.

Нагадаємо, український південь окуповано, тож кавуни цього року ритейлери вимушені будуть завозити з-за кордону.

Також у мережі супермаркетів «Сільпо» планується поступово скорочувати на прилавках кількість дорожчих товарів та акцентувати увагу на продуктах із демократичною ціною.

Тим часом інфляція нарощує темп: найвища за шість років. Прискорення передусім зумовлене шоками пропозиції, спричиненими повномасштабною війною.