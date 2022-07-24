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  4. Окупанти продають у Краснодарі херсонські кавуни із рашистськими наліпками (фото)
рус
    Події в Україні

    Окупанти продають у Краснодарі херсонські кавуни із рашистськими наліпками (фото)

    Окупанти крадуть та вивозять до Росії український урожай - Окупанти продають у Краснодарі херсонські кавуни із рашистськими наліпками (фото)
    Окупанти крадуть та вивозять до Росії український урожай
    фото: Telegram-канал Sota

    Вартують українські кавуни 25 рублів за кілограм

    У російському місті Краснодар торгують кавунами із тимчасово окупованого Херсона. Продукцію помітили на ринку в мікрорайоні «Городок имени Жукова». Це місце, де мешкають переважно відставні військовослужбовці, повідомляє Telegram-канал Sota.

    На знімках видно, що на кавуни наліпили рашистські символи – літеру Z кольорів георгіївської стрічки. Вартують українські кавуни 25 рублів за кілограм.

    Нагадаємо, український південь окуповано, тож кавуни цього року ритейлери вимушені будуть завозити з-за кордону.

    Також у мережі супермаркетів «Сільпо» планується поступово скорочувати на прилавках кількість дорожчих товарів та акцентувати увагу на продуктах із демократичною ціною.

    Тим часом інфляція нарощує темп: найвища за шість років. Прискорення передусім зумовлене шоками пропозиції, спричиненими повномасштабною війною.

    Читайте також: Як тепер бути без «Чумака», Sandora та херсонських кавунів? Інтерв'ю з директором мережі Novus
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти продають у Краснодарі херсонські кавуни із рашистськими наліпками (фото)