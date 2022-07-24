Зернова угода: переможцем у війні Путіна може стати Ердоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заставил Путина подписать сделку по украинскому зерну на невыгодных и унизительных условиях. Он полностью дожал Путина в Сирии, утопив тем самым сделку Путина с Ираном по беспилотникам. «Байрактары» России продавать отказался. И вдобавок ко всему Эрдоган по-прежнему не разрешает российским самолетам летать на сирийскую авиабазу Хмеймим над территорией Турции и по-прежнему не выпускает российские военные корабли из Тартуса – а к ним не дает транспортировать по проливам топливо, боеприпасы и еду.

На этой неделе Путин приехал в Тегеран, чтобы попросить у аятоллы Хаменеи 300 беспилотников «Шахид», скопированных иранцами с когда-то случайно свалившегося в их пустыне американского Predator, и договориться с Эрдоганом по Сирии. Эрдоган заставил его ждать, а аятолла подал левую – считающуюся в исламе нечистой – руку. Если учесть, что это был тот самый Тегеран, где в 1943 году Сталин, Рузвельт и Черчилль делили мир, то унижение было большое. И неслучайное.

Эрдоган заставил Путина прождать себя 50 секунд. Это были те 50 секунд, за которые корона настоящего строителя нового мирового порядка (того самого, многополярного, в котором все решают не США, а насилие) – перешла от одного диктатора к другому.

Эрдоган давно уже щемит Путина по всем фронтам. Он не только поставляет «Байрактары» Украине, но и собирается открывать там завод по их сборке, а Путину он в «Байрактарах» отказал. Он запретил любым российским самолетам летать в Сирию через Турцию, отчего они вынуждены добираться в Хмеймим через Иран, и главное – он был первым мировым лидером, который в самом начале войны занял проукраинскую позицию.

В тот самый момент, когда Байден еще предлагал Зеленскому билет на самолет, Эрдоган разрушил военно-морские планы Путина, закрыв проливы для прохода военных судов. В результате шесть российских БДК (больших десантных кораблей), которые очень удачно прибыли в сирийский Тартус 4 февраля 2022 года, ровно перед началом войны, там так и остались.

Куда делся российский десант в Одессу? Вон он, скажите спасибо Эрдогану, сидит в Тартусе и, в общем, не снабжается.

Заметим, что это решение Эрдогана, разрушившее планы Путина, не возымело никаких последствий. Путин не угрожал Турции атомной бомбой – и вообще ничем не угрожал. Путин хорошо знает, кому можно угрожать, а с кем надо считаться. Он хорошо осведомлен о порядке клевания в стае диктаторов.

Но главное: Эрдоган, загнав российскую группировку в Сирии в угол, решил договориться с Путиным о дележке Сирии, обещая ему взамен тот самый договор по зерну. Эрдогану была нужна (для начала) 40-километровая зона безопасности вдоль границ с Турцией, а на этой территории, как назло, проживают курды. Курды договорились о взаимной защите с Асадом и развесили во всех своих деревнях его портреты, и Путин под нажимом Эрдогана надавил на Асада, чтобы тот курдов сдал.

Иранцы, услышав об этом, обиделись (им вовсе не улыбается эта 40-километровая зона под контролем суннитов) и Путину в беспилотниках отказали, тем более что США пригрозили Ирану в случае поставки беспилотников вернуть все санкции и прервать все переговоры, а трехсот беспилотников у Ирана все равно нет в наличии: израильская разведка считает, что их около сотни. Отсюда левая рука аятоллы.

Таким образом, Путин, который когда-то решил поддержать Асада, чтобы потом продать его подороже США, был вынужден продать его совсем другому покупателю – Турции, и Асад пошел с дисконтом, потому что реальных военных сил у Путина в Сирии не осталось. Взамен Путин подписал договор о зерне, который делает Турцию главным хабом по распределению украинского зерна на Ближнем Востоке, а Эрдогана – его некоронованным зерновым султаном.

К этому договору были привязаны два условия Москвы. А именно – Москва хотела, чтобы украинцы остановили свое наступление на Херсон, и чтобы российские военные инспекторы имели возможность досматривать пришедшие за хлебом суда прямо в порту Одессы (как это в Москве себе представляли, ей-богу, мне сложно вообразить). Хотелки не задались. Досматривать суда будут турки, (еще одно очко Эрдогану), а условие по наступлению на Херсон в договор не включено. Единственное, что значится в договоре – это что Украина проведет суда по коридорам среди минных полей. После того, как российские морские пехотинцы полегли под Мариуполем, после крейсера «Москва», острова Змеиный и потопления «вышек Бойко» Москва утратила контроль над акваторией Черного моря в этом месте, и воспользоваться этими коридорами для высадки десанта будет нереально. «Это совершенно невозможно», – говорит Гари (Юрий) Табах, капитан ВМФ США первого ранга в отставке.

Большой привет большим десантным кораблям в порту Тартуса. Если Россия попробует высадить десант, украинские «Нептуны» воспримут это с энтузиазмом.