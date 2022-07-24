ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото)

Окупанти заявляли, що українська техніка не бачить безпілотник Zala

Військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» збили російський безпілотник Zala. Про повідомило оперативне командування «Схід».

«Безпілотник Zala невразливий до українських РЕБ. Вони його не бачать», – писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів. Холодноярська піхота зацікавилась «нєвідімкой» і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового «аналоговнєта», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ знищили російську батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського. Також українські військові показали момент знищення безпілотника «Орлан-10».

Як повідомлялося, 19 липня українські воїни у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис.