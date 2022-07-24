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  4. ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото)
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    Події в Україні

    ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото)

    Російську техніку ліквідували військові 93-ї окремої механізованої бригади &laquo;Холодний Яр&raquo; - ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото)
    Російську техніку ліквідували військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»
    фото: оперативне командування «Схід»

    Окупанти заявляли, що українська техніка не бачить безпілотник Zala

    Військові 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» збили російський безпілотник Zala. Про повідомило оперативне командування «Схід».

    «Безпілотник Zala невразливий до українських РЕБ. Вони його не бачать», – писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів. Холодноярська піхота зацікавилась «нєвідімкой» і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового «аналоговнєта», – ідеться в повідомленні.

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    ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото)
    ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото)

    Нагадаємо, ЗСУ знищили російську батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського. Також українські військові показали момент знищення безпілотника «Орлан-10».

    Як повідомлялося, 19 липня українські воїни у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна Холодний Яр безпілотник окупація #stoprussia
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    ЗСУ збили ворожий безпілотник, яким пишалися рашисти (фото)