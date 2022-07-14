Херсонські кавуни доведеться замінити. Відома торгова мережа ухвалила вимушене рішення
Втративши південь України та постачання звідти, ритейлери змушені імпортувати овочі та фрукти
Український південь окуповано, тож кавуни цього року ритейлери вимушені будуть завозити з-за кордону. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів операційний директор Novus Олексій Панасенко.
«Швидше за все, кавуни цього року переважно будуть імпортні: Румунія, Болгарія – тобто країни, які теж виробляють багато баштанних і при цьому мають можливість їх продавати іншим країнам», – сказав Панасенко.
Операційний директор Novus також розповів, звідки привозять городину та фрукти, які нині з’являються на полицях.
«Спочатку всі овочі та фрукти, а особливо фрукти, приїжджають з півдня: це Єгипет, Іран, потім – Туреччина, Греція… Від півдня на північ у міру того, як дозрівають урожаї, починаються поставки овочів і фруктів з інших місць. Сьогодні, тимчасово втративши південь України, втративши постачальників та постачання звідти, ми продовжили сезон імпортних овочів та фруктів на наших полицях», – пояснив Олексій Панасенко.
Крім того, за його словами, зараз підійшов сезон у центральній Україні, і тому, звичайно, вже на полицях магазинів з'являється українська продукція.
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