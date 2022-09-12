Окупанти просто зараз знову б’ють по Харкову (відео)

Ворог вкотре за день обстрілює Харків

Жителів міста закликають перебувати в укриттях

Російські загарбники вкотре за день атакують Харків ракетами. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти знову завдають удари по Харкову. Перебувайте в укриттях», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські загарбники вдарили по двох районах Харкова. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, шестеро людей отримали поранення.

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.