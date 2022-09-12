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Окупанти після серії поразок на Харківщині запускають нову методичку

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти після серії поразок на Харківщині запускають нову методичку
РФ придумала казку, що «нацисти» відвозять на розстріл людей, які були під окупацією
фото ілюстративне

Росіяни розповсюджують фейки про «западенців», які вбивають та мародерять на деокупованих територіях

Російські загарбники залякують населення тим, що «нацики» на звільнених територіях вішають та розстрілюють колаборантів. Боти масово ширять таке у месенджерах.

«Спілкувався з жінкою із Ізюма. У неї сестра залишилася у місті під ЗСУ. Паралізований чоловік. Від розповіді озноб! Після заходу ЗСУ почалося повне свавілля. Тотальні обшуки, моторошне мародерство, вбивства. Увійшли «западенці». Відкрито кажуть, що ви для нас тут усі москали і «вата». Пощади вам не буде жодної», – ділиться вигаданою історією один із рашистських Telegram-каналів.

Повідомляється, що «западенці» забирають все, що подобається – телевізори, смартфони, побутову техніку, їжу. Заарештували купу народу та відвезли. Кілька людей просто розстріляли на місці – тих, хто намагався мародерству заважати.

«Кажуть, що всіх хто намагатиметься розплачуватись у магазинах рублями – одразу ставитимуть до стінки. Запитали, де взяти гривні – відповідь: «Тепер це ваша головна праця». Вилізли «дружинники» – ті, хто сидів чекав їхнього приходу. Тепер відверто зводять рахунки із тими, з ким зварилися. Просто звинувачують у співпраці з росіянами та людей відвозять. Швидше за все на розстріл. Місто просто паралізоване жахом. Тепер ми загалом ніхто! Плаче», – йдеться далі у розповіді.

Не менш цікавими є переписки ботів у місцевих чатах.

Окупанти після серії поразок на Харківщині запускають нову методичку фото 1
Окупанти після серії поразок на Харківщині запускають нову методичку фото 2
Окупанти після серії поразок на Харківщині запускають нову методичку фото 3

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.

Теги: окупанти ЗСУ війна Харківщина

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