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«Путин постоянно на связи». Кремль прокоментував відступ на Харківщині 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Путин постоянно на связи». Кремль прокоментував відступ на Харківщині 
РФ називає втечу з України «перегрупуванням»
фото: СБУ

Загарбники запевняють: «спецоперація йде за планом» 

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував так зване «перегрупування» військ країни-окупантки в Україні. Рупор Кремля запевнив, що буцімто усі дії «доповідаються верховному головнокомандувачу».

«Путін постійно на зв'язку з міністром оборони та іншими військовими начальниками», – сказав Пєсков.

«Путин постоянно на связи». Кремль прокоментував відступ на Харківщині  фото 1

Також у Кремлі повідомили, що «спецоперація» триває і продовжуватиметься «до досягнення поставлених цілей». Поки що імовірню здається лише ціль знищення якнайбільшої кількості окупантів. 

Тим часом на Харківщині захисники вийшли до кордону з Росією.

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Теги: путін наступ Харківщина путин

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