«Путин постоянно на связи». Кремль прокоментував відступ на Харківщині 

Загарбники запевняють: «спецоперація йде за планом»

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував так зване «перегрупування» військ країни-окупантки в Україні. Рупор Кремля запевнив, що буцімто усі дії «доповідаються верховному головнокомандувачу».

«Путін постійно на зв'язку з міністром оборони та іншими військовими начальниками», – сказав Пєсков.

Також у Кремлі повідомили, що «спецоперація» триває і продовжуватиметься «до досягнення поставлених цілей». Поки що імовірню здається лише ціль знищення якнайбільшої кількості окупантів.

Тим часом на Харківщині захисники вийшли до кордону з Росією.