Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив про постраждалих

Окупанти вдарили по двох районах Харкова

Внаслідок обстрілу загинув чоловік, шестеро людей отримали поранення

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ'янського та Київського районів Харкова загинув 37-річний чоловік. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«За даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом шість людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації», – йдеться в повідомленні.

Стан ще чотирьох поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах.

Як повідомлялося, сьогодні російські загарбники вдарили по двох районах Харкова. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання.

Нагадаємо, вчора після вибухів шість областей частково залишились без світла.

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.