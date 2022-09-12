Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив про постраждалих

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив про постраждалих
Окупанти вдарили по двох районах Харкова
фото з соцмереж

Внаслідок обстрілу загинув чоловік, шестеро людей отримали поранення

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Основ'янського та Київського районів Харкова загинув 37-річний чоловік. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

«За даними Центру екстреної медичної допомоги, поранення отримали загалом шість людей, в тому числі дівчина 18 років. Вона та 33-річна жінка отримали легкі ушкодження та не потребували госпіталізації», – йдеться в повідомленні.

Стан ще чотирьох поранених медики оцінюють як середньої тяжкості. Їм надається необхідна допомога у медичних закладах.

Як повідомлялося, сьогодні  російські загарбники вдарили по двох районах Харкова. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. 

Нагадаємо, вчора після вибухів шість областей частково залишились без світла.

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.

Теги: поранення ворог обстріл Харків війна окупанти

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На деокуповані території буде доставлена перша допомога
На Харківщині захисники вийшли до кордону з Росією
Сьогодні, 12:56
Рашисти завдали удари по двох районах Харкова – Основ’янському та Київському
Окупанти вдарили по Харкову: є загиблі та поранені (відео)
Сьогодні, 14:35
РФ придумала казку, що «нацисти» відвозять на розстріл людей, які були під окупацією
Окупанти після серії поразок на Харківщині запускають нову методичку
Сьогодні, 16:03

Події в Україні

Окупанти просто зараз знову б’ють по Харкову (відео)
Окупанти просто зараз знову б’ють по Харкову (відео)
У нас – ні снарядів, ні підтримки: рашист скаржиться дружині на наступ ЗСУ (аудіо)
У нас – ні снарядів, ні підтримки: рашист скаржиться дружині на наступ ЗСУ (аудіо)
Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив про постраждалих
Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив про постраждалих
Окупанти після серії поразок на Харківщині запускають нову методичку
Окупанти після серії поразок на Харківщині запускають нову методичку
Рашисти обстріляли житлові масиви Донеччини: є загиблі (фото)
Рашисти обстріляли житлові масиви Донеччини: є загиблі (фото)
Нацгвардійці «Стінгером» знищили ворожий штурмовик Су-25
Нацгвардійці «Стінгером» знищили ворожий штурмовик Су-25

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
224K
У кількох областях прогриміли вибухи
129K
Нинішній український контрнаступ не завершить війну – ISW
71K
Прикордонники показали, з чого складався набір гумдопомоги для окупантів (відео)
70K
Контрнаступ на півдні: від бригади російських морпіхів лишилося 15% складу
49K
Співробітник ФСБ підкупив клерка з Кабміну: деталі справи

Новини

Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
Сьогодні, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
Сьогодні, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
Сьогодні, 08:36
Уночі рашисти гатили по Дніпропетровщині: пошкоджено газогін та електромережі
Сьогодні, 08:09
За добу ЗСУ вибили окупантів із понад 20 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
10 вересня, 17:25

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту