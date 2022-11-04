Атака на Миколаїв. Мер розповів про наслідки обстрілу

Окупанти знову завдали ракетного удару по Миколаєву

Ворог пошкодив адміністративну будівлю та припарковані поряд автомобілі

У четвер, 3 листопада, близько 23:30 російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Миколаєву. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

За інформацією міського голови, ворог застосував комплекси С-300. Під обстріл потрапив один із районів міста.

«Зруйновано одне складське приміщення. Ще на одному виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог пошкодив адміністративну будівлю та припарковані поряд автомобілі.

Попередньо обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, 3 листопада російські загарбники обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак загинули вісім людей.

Додамо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.