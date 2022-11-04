Рашисти обстріляли Запорізьку область. Пошкоджено газову трубу

Постраждалих внаслідок обстрілу немає

У ніч на 4 листопада російські війська, застосувавши комплекси С-300, завдали ракетного удару по Запорізькій області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

За інформацією Старуха, внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу.

«Внаслідок влучення однієї з ракет пошкоджено газову трубу на відкритій території, виникла пожежа, ліквідована нашими рятувальниками. За попередніми даними, постраждалих немає», – розповів він.

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Нагадаємо, у четвер, 3 листопада, близько 23:30 російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Миколаєву. Ворог застосував комплекси С-300. Під обстріл потрапив один із районів міста.

Також 3 листопада російські загарбники обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак загинули вісім людей.

Додамо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.