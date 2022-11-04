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Обстріл Донеччини: окупанти вбили вісьмох цивільних, ще 14 поранено

Альона Боженко
glavcom.ua
Обстріл Донеччини: окупанти вбили вісьмох цивільних, ще 14 поранено
В Донецькій області за добу окупанти вбили вісьмох цивільних
фото ілюстративне

З початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1160 осіб

Російські загарбники протягом минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак загинули вісім людей. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 3 листопада росіяни вбили 8 цивільних у Донецькій області: 5 у Бахмуті, 1 у Покровську, 1 у Нелипівці та 1 у Красногорівці. Ще 14 осіб в області за добу отримали поранення», – розповів він.

Крім того, у Кримках Лиманського району правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, вбитого росіянами під час окупації.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1160 осіб, ще 2532 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Верхньокамʼянське, Спірне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Водяне та Павлівка Донецької області.

За минулу добу, 3 листопада, українські захисники ліквідували близько 840 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни РФ проти України знищено приблизно 74840 рашистів.

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Теги: Донеччина росіяни рашисти поранення окупанти

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