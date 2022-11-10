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Окупанти риють траншеї на півночі Криму (супутникові знімки)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти риють траншеї на півночі Криму (супутникові знімки)
Окопи біля пункту пропуску «Чонгар»
фото: Osint

Аналітики дійшли висновку, що окупанти будують фортецю на півночі Криму

Російські війська почали рити окопи на півночі тимчасово окупованого Криму. Про це повідомив аналітик Osint Бенджамін Піттет, опублікувавши відповідні фото супутникові знімки.

«Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові траншеї на півночі Криму», – написав він у Twitter.

Окупанти риють траншеї на півночі Криму (супутникові знімки) фото 1

Окопи зафіксовані біля пункту пропуску «Чонгар» на адмінмежі між Херсонщиною та Кримом. Піттет продемонстрував супутникові знімки 12 серпня і 8 жовтня.

Окупанти риють траншеї на півночі Криму (супутникові знімки) фото 2
Окупанти риють траншеї на півночі Криму (супутникові знімки) фото 3

Окрім того, окопи з’явилися у районі Армянська, розташованого в північно-західній частині півострова.

Окупанти риють траншеї на півночі Криму (супутникові знімки) фото 4

За словами Піттета, російські загарбники облаштовують оборонні позиції по всій північній частині Криму.

«Трохи північніше будуються інші позиції. У Новотроїцькому, наприклад, викопано величезну оборонну позицію. По всьому регіону можна побачити багато інших позицій. Вони будують фортецю», – написав аналітик.

Нагадаємо, українські сили ведуть контрнаступ на півдні. 9 листопада міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон. 

На тлі цих подій російські загарбники у анексованому Криму кинулися терміново продавати нерухомість.

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Теги: росія Крим окупанти війна

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