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Росія заявила про виведення військ із Херсона

Надія Клочко
glavcom.ua
Росія заявила про виведення військ із Херсона

Міноборони Росії оголосило про виведення військ на лівий берег Дніпра на Херсонщині

Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що на Херсонщині РФ перекидає окупантів на лівий берег Дніпра, тобто залишає Херсон. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу розпорядження «приступати до відведення військ»

«Доцільно організувати оборону по бар'єрному рубежу річки Дніпро, по лівому її берегу... Рішення про оборону на лівому березі Дніпра непросте, водночас ми збережемо життя наших військових і боєздатність угруповання військ. Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни, з'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра», – сказав Суровікін.

Шойгу погодився з пропозицією організувати оборону по рубежу річки Дніпро: «Приступайте до відведення військ».

Суровікін заявив, що «маневр військ буде здійснено найближчим часом».

Варто зауважити, раніше у Силах оборони Півдня України припускали, що росіяни намагаються створити ілюзію відходу з Херсона, можливо, готуючи пастку для українських військових.

Нагадаємо, раніше депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив, що окупанти масово підривають мости на тимчасово окупованій Херсонщині. Одразу кілька мостів зруйновано на правому березі Херсонської області в результаті підривів. 

Представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер раніше заявив, що успішний контрнаступ української армії змушує російські війська переходити до оборонної стратегії

Українська розвідка оцінює кількість російських окупаційних військ на обороні Херсона у 30-50 тис.

До слова, триває 259 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

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