Росіяни терміново продають житло і тікають із анексованого Криму 

Окупанти прозріли: війна виявилася значно ближчою, ніж вони сподівалися

Російські загарбники у анексованому Криму кинулися терміново продавати нерухомість. Це призвело до того, що за оцінками ріелторів, ціни на вторинне житло на півострові впали на 15-20%. Про це пишуть російські ЗМІ.

Хто насамперед кинувся позбуватися нерухомості

Ріелтори стверджують, буцімто оголошення з позначками «Продам, терміново» виставляють переважно ті, хто купував квартири чи будинки для курортного бізнесу. Мовляв, закритий аеропорт, тривожність, вибухи на території півострова та близькість до воєнних дій значно зменшили кількість туристів. Крім того, відсутність попереднього бронювання на листопадові свята та новорічні канікули говорить про те, що туристів на окупованому півострові не буде.

«Вкладені в апартаменти гроші треба відбивати, а ще й оплачувати комуналку. Ось і продають терміново, доки ціни не впали», – пишуть ЗМІ.

«Ціни на вторинне житло в Севастополі та по Криму впали на 15-20%, – каже рієлтор Світлана Левкович. – А ще серйозно впав попит, особливо на угоди із покупкою в іпотеку».

Ринок одразу відреагував на вибух Кримського мосту. Інвестори, які скуповували квартири на етапі будівництва, а потім перепродували із солідним прибутком, вже не виявляють цікавості до житла в окупованому Криму. Крім того, не хочуть пожити біля моря й пенсіонери, які раніше їхали з РФ. Навпаки, тепер вони виїздять назад, до країни-терористки РФ.

4 фото На весь екран







Загарбники зрозуміли, що кримська нерухомість як інвестиційні вкладення вже нецікава, та й так звана окупаційна «влада» затримається там ненадовго.

Що кажуть окупанти

«На Уралі у нас точно спокійніше», – пишуть ті, хто вирішив повернутися додому після вибуху на мосту та атак безпілотників на кораблі.

«Ми у Криму прожили чотири роки і повертаємось додому. Скажу вам так, якщо є скринька з грошима, можна приїхати, поки дитина в садку чи школа, скажімо, початкова… Перспектив, можливостей тут немає, а ціни просто душать», – пише Олена з Пермі.

«Ми прожили в Євпаторії майже п'ять місяців, але довелося виїхати на Урал. Головна причина – відсутність адекватного заробітку. Якщо у себе вдома я отримував понад 70 тис. (понад 32 тис. грн) на місяць, то на новому місці за аналогічну роботу більше 35 тис. (приблизно 21 тис. грн) не виходило», – скаржиться росіянин Віктор.

«Зрештою повернулися на Урал. Живемо в ядерній клоаці, з 15-кратним перевищенням радіаційного рівня в річках, натомість із вищою зарплатою. І тут, звісно, ​​спокійніше», – пояснюють втечу з окупованого Криму росіяни.

Нагадаємо, тим часом вже більше місяця, як російські загарбники намагаються полагодити зруйновану частину Кримського мосту.