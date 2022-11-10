Чи є відхід окупантів із Херсона пасткою: аналітики ISW дали відповідь

Російські війська вступили в нову фазу, пріоритетом є відведення сил через Дніпро

Аналітики вважають, що український контрнаступ на херсонському напрямку з серпня вдався

Відхід російських сил від Херсона навряд чи є пасткою, яка має на меті заманити українські війська у важкий бій, як припускають деякі українські та західні джерела. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Битва за Херсон ще не закінчилася, але російські війська вступили в нову фазу – пріоритетом є відведення своїх сил через річку в належному порядку та затримка українських сил, а не намагання повністю зупинити український контрнаступ», – вважають аналітики.

На їх думку, український контрнаступ на херсонському напрямку з серпня, щоб змусити російські сили відійти через Дніпро без необхідності великих українських наземних наступальних дій, вдався.

Російські джерела зазначили, що відхід є наслідком цілеспрямованих і систематичних українських ударів, які коштували російському угрупованню головних артерій постачання, що поступово виснажило їх загальну силу та можливості.

«Раніше ISW спостерігав за багатьма ознаками того, що російські сили, військові та економічні активи та окупаційні елементи постійно відступають із західного берега через річку Дніпро, і російські офіційні особи передбачали і готувалися до відведення у спосіб, який є несумісним з кампанією з метою обдурити і заманити в пастку українські війська. Російське командування, безперечно, намагатиметься уповільнити українське просування, щоб підтримувати впорядкований відступ, і деякі сили можуть залишитися, щоб затримати українські війська в самому Херсоні, але ці бої будуть засобом для виведення якомога більшої кількості російських підрозділів у належному порядку», – вважають аналітики.

Нагадаємо, 9 листопада, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області, тобто залишити Херсон.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Ярослав Янушевич на тлі заяв Росії про відведення військ закликав жителів Херсона «передчасно не впадати в ейфорію».

Президент України Володимир Зеленський заявив, оголошення Росії про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є «жестом доброї волі» чи «подарунком» з боку Росії.

А президент США Джо Байден заявив, що рішення Росії про вивід військ із правого берега Дніпра на Херсонщині свідчить про те, що Москва має «реальні проблеми» з військовими.