Окупанти розпочали великий наступ: ISW прогнозує контратаку ЗСУ

Наступ росіян може прийти до остаточної кульмінації вздовж Сватове-Кремінна лінії без досягнення цілей захоплення всього Донбасу

Російські війська почали черговий великий наступ у Луганській області, але українські сили не дають їм отримати значні успіхи. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зріс протягом останнього тижня. Російські джерела широко повідомляють, що війська РФ атакують українські оборонні рубежі та незначно просуваються вздовж кордону Харків-Луганська область, зокрема на північний захід від Сватового біля Куп’янська та на захід від Кремінної.

Геолокаційні кадри бойових дій підтвердили рух росіян у районі Дворічного на північний захід від Сватового. Крім того, російське військове командування, схоже, повністю залучило частини кількох дивізій до наступальних операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна.

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«Залучення значних частин принаймні трьох основних російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ почався, навіть якщо українські сили поки що заважають російським силам отримати значні успіхи», – кажуть аналітики.

Вони зазначили, що хоча російські сили в Луганській області зараз мають ініціативу, наступ може прийти до остаточної кульмінації вздовж Сватове-Кремінна лінії без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей. «Ця кульмінація, ймовірно, дасть вікно можливостей для українських сил, щоб використати їх у власному контрнаступі», – вважають аналітики.

Ключові висновки ISW:

Повідомляється, що командування «народної міліції» «ДНР» взяло під контроль російський артилерійський дивізіон, ймовірно, для підтримки зусиль зі зміцнення деградованих сил «ДНР» перед наступом Росії.

Повідомлення про підпорядкування російського мобілізованого персоналу формуванням «ДНР» також може свідчити про те, що російське військове командування, можливо, продовжує зусилля з інтеграції спеціальних формувань «ДНР» і «ЛНР» до Збройних сил Росії, але, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами.

Російські офіційні особи продовжують пропонувати заходи для підготовки військової промисловості Росії до тривалої війни в Україні, а також, ймовірно, встановлюють додаткові умови для ухилення від санкцій.

Російські війська вели наземні атаки навколо Бахмута та продовжували тактичні наступи.

Російські війська продовжили наступальні дії на північний захід від Сватового та активізували наступальні дії в районі Кремінної.

Російські війська здійснили обмежені наземні удари в районі міста Авдіївка-Донецьк і на заході Донецької області.

Повідомляється, що російські та українські сили продовжують невеликі бойові дії та розвідку в дельті річки Дніпро та на Кінбурнській косі.

Повідомляється, що «група Вагнера» вдається до більш жорсткої тактики у своїй кампанії вербування в'язнів, можливо, у відповідь на зниження ефективності кампанії.

Нагадаємо, українська влада заявляє, що на даний момент немає загрози повторення широкомасштабного російського наступу, однак такі ризики існують на Східному та Південному напрямках.