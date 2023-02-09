Окупанти розпочали великий наступ: ISW прогнозує контратаку ЗСУ
Наступ росіян може прийти до остаточної кульмінації вздовж Сватове-Кремінна лінії без досягнення цілей захоплення всього Донбасу
Російські війська почали черговий великий наступ у Луганській області, але українські сили не дають їм отримати значні успіхи. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що темп російських операцій вздовж лінії Сватове-Кремінна на заході Луганської області помітно зріс протягом останнього тижня. Російські джерела широко повідомляють, що війська РФ атакують українські оборонні рубежі та незначно просуваються вздовж кордону Харків-Луганська область, зокрема на північний захід від Сватового біля Куп’янська та на захід від Кремінної.
Геолокаційні кадри бойових дій підтвердили рух росіян у районі Дворічного на північний захід від Сватового. Крім того, російське військове командування, схоже, повністю залучило частини кількох дивізій до наступальних операцій уздовж лінії Сватове-Кремінна.
«Залучення значних частин принаймні трьох основних російських дивізій до наступальних операцій у цьому секторі вказує на те, що російський наступ почався, навіть якщо українські сили поки що заважають російським силам отримати значні успіхи», – кажуть аналітики.
Вони зазначили, що хоча російські сили в Луганській області зараз мають ініціативу, наступ може прийти до остаточної кульмінації вздовж Сватове-Кремінна лінії без досягнення цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей. «Ця кульмінація, ймовірно, дасть вікно можливостей для українських сил, щоб використати їх у власному контрнаступі», – вважають аналітики.
Ключові висновки ISW:
- Повідомляється, що командування «народної міліції» «ДНР» взяло під контроль російський артилерійський дивізіон, ймовірно, для підтримки зусиль зі зміцнення деградованих сил «ДНР» перед наступом Росії.
- Повідомлення про підпорядкування російського мобілізованого персоналу формуванням «ДНР» також може свідчити про те, що російське військове командування, можливо, продовжує зусилля з інтеграції спеціальних формувань «ДНР» і «ЛНР» до Збройних сил Росії, але, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами.
- Російські офіційні особи продовжують пропонувати заходи для підготовки військової промисловості Росії до тривалої війни в Україні, а також, ймовірно, встановлюють додаткові умови для ухилення від санкцій.
- Російські війська вели наземні атаки навколо Бахмута та продовжували тактичні наступи.
- Російські війська продовжили наступальні дії на північний захід від Сватового та активізували наступальні дії в районі Кремінної.
- Російські війська здійснили обмежені наземні удари в районі міста Авдіївка-Донецьк і на заході Донецької області.
- Повідомляється, що російські та українські сили продовжують невеликі бойові дії та розвідку в дельті річки Дніпро та на Кінбурнській косі.
- Повідомляється, що «група Вагнера» вдається до більш жорсткої тактики у своїй кампанії вербування в'язнів, можливо, у відповідь на зниження ефективності кампанії.
Нагадаємо, українська влада заявляє, що на даний момент немає загрози повторення широкомасштабного російського наступу, однак такі ризики існують на Східному та Південному напрямках.
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