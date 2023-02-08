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Данілов назвав області, на які можуть наступати окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Данілов назвав області, на які можуть наступати окупанти
фото ілюстративне

Окупанти детально вивчають оборону ЗСУ в Запорізькій області

Новий наступ Росії може розпочатися у Харківській чи Запорізькій областях. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, передає Reuters.

«Спроби наступу або на харківському, або на запорізькому напрямі, звісно, будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас», – сказав Данілов.

Данілво зазначив, що окупанти детально вивчають оборону ЗСУ в Запорізькій області. Він зазначив, що РФ надалі прагне повністю захопити Донецьку і Луганську області. Він вважає «сумнівним» повторне вторгнення з Білорусі через брак сил.

Голова Харківської області Олег Синегубов в ефірі телемарафону заявив, що також не відкидає повторного наступу РФ на область. Він зазначив, що росіяни посилюють свою присутність на лінії фронту на Куп'янському, Дворічанському напрямі та у напрямку Кремінної. І додав, що ЗСУ готові до всіх сценаріїв.

Нагадаємо, що за даними Financial Times РФ може почати новий наступ у найближчі 10 днів. Раніше розвідка повідомила, чи буде найближчими тижнями наступ із Білорусі.Також аналітики ISW розкрили хитрий план Путіна перед новим масштабним наступом.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов вважає, що російський диктатор Володимир Путін може спробувати провести масштабну атаку з півночі, півдня та сходу, як це сталося 24 лютого 2022 року, приурочивши її до річниці повномасштабного вторгнення.  Міністр оборони України Резніков назвав напрямки, де РФ може почати наступ до річниці вторгнення.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Путін готує наступ на Київ.

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Теги: наступ Олексій Данілов ЗСУ війна росія окупанти

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