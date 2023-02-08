Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни не мають бойової спроможності для вдалого наступу – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіяни не мають бойової спроможності для вдалого наступу – ISW
фото з відкритих джерел

В армії РФ спостерігається нестача боєприпасів і брак маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу

Російське військове керівництво поспішає розпочати новий великий наступ для захоплення Донецької області без достатньої на те бойової потужності, а також ставить перед собою нереалістичні терміни. Про це повідомляє Інстиут вивчення війни (ISW).

Аналітики інституту оприлюднили оцінку міністерства оборони Великої Британії про те, що Москва намагалася розпочати велику наступальну операцію ще з початку січня 2023 року, та натомість змогла отримати лише кількасот метрів території на тиждень.

Як зазначається у звіті, такі повільні темпи пояснюються нестачею боєприпасів у російській армії і браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

Водночас фахівці вказали, що Росія навряд чи наростить бойову міць для суттєвого впливу на результат війни, у той час як військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

«Російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції», – закцентували в Інституті вивчення війни.

Крім того, експерти пояснюють, що спостерігали, як Кремль сигналізував про підготовку до наступу на початку 2023 року та дійшли висновку, що час і простір можуть перешкодити стрімким і широкомасштабним просуванням Росії, оскільки наближається весна, під час якої маневрена війна неможлива.

Ключові висновки ISW:

  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу, ймовірно, намагається представити Міноборони як ефективний і активний апарат керівництва, оскільки російські військові готуються до нового великого наступу в Україні.
  • Російська державна енергетична компанія «Газпром» може створити власну приватну охоронну службу, ймовірно, намагаючись нормалізувати пов'язані з державою воєнізовані групи та підірвати недержавні приватні військові компанії (ПВК).
  • Можливо, Кремль виконує деякі вимоги, раніше озвучені засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожином, щоб налагодити стосунки з іншими націоналістичними діячами, які виступали за подібну політику.
  • Російська держдума додатково формалізувала інститут схем соціальних виплат на окупованих територіях України з метою подальшої консолідації адміністративного контролю над окупованими територіями.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної.
  • Російські війська продовжували наземні атаки навколо Бахмута.
  • Російські війська не зробили підтверджених територіальних здобутків на південній осі.
  • Російські чиновники, схоже, інвестують у залізничну інфраструктуру, щоб підвищити ефективність військового матеріально-технічного забезпечення.
  • Повідомляється, що Міноборони Росії пропонує законопроект, який дозволить усім військовослужбовцям, включаючи строкову службу, добровільно брати участь у російських миротворчих місіях.

Нагадаємо, що Голова Луганської Обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, який момент російського наступу стане ключовим.

Читайте також інтерв’ю: Голова Луганської ОВА: Найголовніше – витримати перші три хвилі наступу
Теги: війна наступ росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Представники різних «кланів» не конкурують за доступ до Росрезерву, а працюють у спайці
ЗМІ: Вузьке коло бізнесменів з оточення Путіна збагачується за рахунок Росрезерву
23 сiчня, 17:11
Розвідка Британії оцінила ефективність танків «Армата», які можуть використовувати окупанти
Розвідка Британії оцінила ефективність танків «Армата», які можуть використовувати окупанти
25 сiчня, 10:37
Зафіксовано близько десяти злетів вертольотів Мі-8 за день
На території «Азовсталі» окупанти облаштували вертолітну базу (відео)
29 сiчня, 10:03

Події в Україні

Росіяни не мають бойової спроможності для вдалого наступу – ISW
Росіяни не мають бойової спроможності для вдалого наступу – ISW
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС: у Каховському водосховищі різко падає рівень води
Загроза катастрофи на Запорізькій АЕС: у Каховському водосховищі різко падає рівень води
Нідерланди, Данія та Німеччина передадуть Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1
Нідерланди, Данія та Німеччина передадуть Україні близько 100 модернізованих танків Leopard 1
Польща направить Україні третій пакет енергетичної допомоги
Польща направить Україні третій пакет енергетичної допомоги
Військовий розповів, чому Україна має примушувати своїх громадян до мобілізації
Військовий розповів, чому Україна має примушувати своїх громадян до мобілізації
Вибухи в Харкові: по місту випустили до 10 ракет (оновлено)
Вибухи в Харкові: по місту випустили до 10 ракет (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
У Росії трапився землетрус
21K
СБУ викликає Оксану Марченко на допит
20K
Сильний землетрус в Україні: яка ймовірність? Відповідає сейсмолог Сергій Вербицький
17K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8449
СБУ повідомила про підозру українському генерал-майору міліції
7456
Світом прокотилися землетруси: що відомо на ранок 7 лютого

Новини

«Нуль охочих очолити митницю»? Після заяви Арахамії в соцмережах розгорівся скандал
Вчора, 15:40
Росіянин, що отримав штраф за сон із Зеленським, знову втрапив у халепу
Вчора, 13:31
Знову горить: у Росії сталася пожежа на нафтобазі (відео)
Вчора, 12:07
Чому не варто вручну відключати від електрики «щасливі» будинки: роз’яснення уряду
Вчора, 11:50
Кремль в істериці через конфіскацію майна олігарха Малофеєва у США
Вчора, 11:01
У Росії трапився землетрус
Вчора, 10:07

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту