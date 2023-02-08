Росіяни не мають бойової спроможності для вдалого наступу – ISW

В армії РФ спостерігається нестача боєприпасів і брак маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу

Російське військове керівництво поспішає розпочати новий великий наступ для захоплення Донецької області без достатньої на те бойової потужності, а також ставить перед собою нереалістичні терміни. Про це повідомляє Інстиут вивчення війни (ISW).

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Аналітики інституту оприлюднили оцінку міністерства оборони Великої Британії про те, що Москва намагалася розпочати велику наступальну операцію ще з початку січня 2023 року, та натомість змогла отримати лише кількасот метрів території на тиждень.

Як зазначається у звіті, такі повільні темпи пояснюються нестачею боєприпасів у російській армії і браком маневрених підрозділів, необхідних для успішного та швидкого наступу.

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Водночас фахівці вказали, що Росія навряд чи наростить бойову міць для суттєвого впливу на результат війни, у той час як військове командування продовжує вимагати нереалістичного та масштабного просування.

«Російське керівництво знову планує рішучий наступ на основі помилкових припущень щодо своїх військових можливостей і не має бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції», – закцентували в Інституті вивчення війни.

Крім того, експерти пояснюють, що спостерігали, як Кремль сигналізував про підготовку до наступу на початку 2023 року та дійшли висновку, що час і простір можуть перешкодити стрімким і широкомасштабним просуванням Росії, оскільки наближається весна, під час якої маневрена війна неможлива.

Ключові висновки ISW:

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