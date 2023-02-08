Страх повторного масштабного наступу РФ: влада заспокоїла українців

Веніславський: «На сьогодні загрози, окрім Східного і Південного напрямків, повторення якихось широкомасштабних дій не існує»

На даний момент немає загрози повторення широкомасштабного російського наступу, однак такі ризики існують на Східному та Південному напрямках. Про це, з посиланням на дані розвідки, повідомив представник президента у Верховній Раді, член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

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Чиновник зазначив, що в середу на закритому засіданні оборонного комітету заслухали представників розвідувальних структур. «На даний момент ознак формування наступальних ударних угруповань ні на території республіки Білорусь, ні на всіх інших територіях, окрім Східного і Південного напрямків, не виявлено… На сьогодні загрози, окрім Східного і Південного напрямків, повторення якихось широкомасштабних дій не існує», – сказав Веніславський.

Він запевнив, що українське військово-політичне керівництво поінформоване щодо стану готовності ворожих військ до наступальних дій, а також щодо кількості особового складу та наявності озброєння на різних напрямках.

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Нагадаємо, триває 350-та доба повномасштабного вторгнення Росії проти України. Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках в районах Кремінна, Бахмут, Авдіївка, Опитне, Мар’їнка і Вугледар. Ворог зазнає значних втрат, особливо в живій силі.