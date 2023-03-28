Окупанти просуваються в Авдіївці великою ціною. Британська розвідка назвала помилки РФ

10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня

В останні дні Росія продовжує віддавати пріоритет операції з оточення міста Авдіївка на Донеччині. Однак окупанти досягли лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

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«10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив значну частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу третього армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія підтримала вторгнення в Україну з серпня 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Розвідка зазначає, що третій армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та поганим моральним духом. Незважаючи на ймовірний період навчання в Білорусі, формування все ще демонструє обмежену боєздатність.

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«Втрати 10-го танкового полку, ймовірно, здебільшого були спричинені тактично помилковими фронтальними атаками, подібними до тих, що були під час інших нещодавніх невдалих російських танкових атак, наприклад, навколо міста Вугледар», – додали в міноборони Британії.

Нагадаємо, з 27 березня відвідування місто Авдіївка Донецької області заборонене для волонтерів та журналістів.

До слова, триває 398-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.