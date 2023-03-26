Росія почала регулярно отримувати іранські дрони – британська розвідка

Росія запускає «Шахеди» з двох напрямків: із Краснодарського краю на сході та з Брянської області

Російська армія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість безпілотників Shahed від Ірану. Про це йдеться у щоденному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

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За даними розвідки, від початку березня 2023 року армія РФ, ймовірно, запустила щонайменше 71 ударний безпілотний літальний апарат Shahed іранської розробки по цілях в Україні.

«Ці атаки відбулися після двотижневої паузи в атаках наприкінці лютого 2023 року. Росія, ймовірно, почала регулярно отримувати невелику кількість Shahed», – ідеться у дописі.

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Також повідомляється, що Росія запускає «Шахеди» з двох напрямків: із Краснодарського краю на сході та з Брянської області на північному сході.

«Це дозволяє Росії гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на півночі України. Імовірно, це також буде подальша спроба випробування української ППО», – зазначає розвідка Великої Британії.

Нагадаємо, у ніч на 22 березня Росія атакувала Київщину дронами, внаслідок чого загинули люди, зруйновані будівлі. Ворожі дрони влучили у гуртожитки в Обухівському районі. Внаслідок влучання зруйновано верхні поверхи будівель, сталося займання.