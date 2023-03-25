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Наступ окупантів на Бахмут зупинився – британська розвідка

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Наступ окупантів на Бахмут зупинився – британська розвідка
ЗСУ утримали Бахмут
фото з відкритих джерел

Російські сили повертаються до оборонної оперативної схеми

Наступ російських військ на місто Бахмут на Донеччині практично зупинився. Ймовірно, насамперед це результат надзвичайного виснаження російських сил. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Великих втрат зазнала й Україна під час оборони, зазначила британська розвідка.

За даними розвідки, ситуацію у російських силах погіршилася через напруженість у відносинах між міністерством оборони РФ та групою «Вагнера», війська яких діють у цьому секторі.

«Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус у бік Авдіївки, на південь від Бахмута, і в сектор Кремінна-Сватове на півночі, райони, де Росія, ймовірно, лише прагне стабілізувати свою лінію фронту», – йдеться в повідомленні розвідки.

«Це свідчить про загальне повернення до більш оборонної оперативної схеми після непереконливих результатів спроб провести загальний наступ із січня 2023 року», – зазначає британська розвідка.

Наступ окупантів на Бахмут зупинився – британська розвідка фото 1

Раніше повідомлялося, що наступальний потенціал російських загарбників у Бахмуті знижується через великі втрати та активні дії ЗСУ.

Теги: Бахмут окупанти росія війна ЗСУ британська розвідка

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