Британська розвідка пояснила, чому РФ використовує Білорусь, як навчальний полігон

Росія, ймовірно, також розглядає непряму підтримку операції Білоруссю, що триває, як важливий політичний сигнал, вважають у британській розвідці

Росія залучає білоруських інструкторів для навчання мобілізованих. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, у середині березня 2023 року Росія передислокувала не менше 1000 військовослужбовців, які проходили навчання на полігоні Обуз-Лісновський на південному заході Білорусі.

За даними британської розвідки, хоча нової ротації військ не було відзначено, Росія залишила наметовий табір на місці, припускаючи можливість продовження програми навчання.

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«Той факт, що Росія вдалася до навчання свого персоналу в набагато менш досвідченій білоруській армії, наголошує, наскільки російська «спеціальна військова операція» серйозно порушила систему підготовки російських збройних сил – інструктори переважно були розміщені в Україні», – зазначили у міноборони Британії.

Крім того, Росія, ймовірно, також розглядає непряму підтримку операції Білоруссю, що триває, як важливий політичний сигнал, вважають у британській розвідці.

Нагадаємо, триває 394-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Українські захисники відбили на них понад 79 атак противника.