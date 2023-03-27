Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Авдіївка в «червоній зоні». Військові терміново звернулися до українців (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авдіївка в «червоній зоні». Військові терміново звернулися до українців (відео)
фото ілюстративне

Відвідування Авдіївки заборонено

З 27 березня відвідування міста Авдіївка Донецької області заборонене для волонтерів та журналістів. Про це повідомив голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

Очільник адміністрації заявив, що Авдіївка відтепер у «червоній зоні».

«Панове журналісти, волонтери, фіксери, зверніть увагу! Відвідування міста заборонено заради вашої ж безпеки», – сказав Барабаш.

Раніше повідомлялося, що в Авдіївці зникне мобільний зв’язок.

Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті». Така назва закріпилася через те, що російські війська постійно обстрілюють дорогу на виїзд із міста. Незважаючи на те, що ділянка траси контролюється російськими військами, евакуйовувати цивільне населення вдається.

Нагадаємо, що раніше Сили оборони повідомляли, що Авдіївку може спіткати доля Бахмута. В останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці.

Читайте також: Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати
Теги: Авдіївка Донеччина війна росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»
Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»
22 березня, 15:06
Рашисти постійно обстрілюють Авдіївку
Місцева влада евакуює з Авдіївки останніх комунальників
Вчора, 21:40
Авдіївка перебуває під постійними обстрілами окупантів
В Авдіївці зникне мобільний зв'язок
Сьогодні, 00:52

Події в Україні

Авдіївка в «червоній зоні». Військові терміново звернулися до українців (відео)
Авдіївка в «червоній зоні». Військові терміново звернулися до українців (відео)
Україна може посилити мобілізацію. Арахамія назвав причину
Україна може посилити мобілізацію. Арахамія назвав причину
Обстріл Слов’янська: вже відомо про десятки поранених (фото, відео)
Обстріл Слов’янська: вже відомо про десятки поранених (фото, відео)
Окупанти вдарили по Слов’янську: є загиблі, триває розбір завалів (відео)
Окупанти вдарили по Слов’янську: є загиблі, триває розбір завалів (відео)
Вибух у Маріуполі: з'явилося відео підірваного автомобіля
Вибух у Маріуполі: з'явилося відео підірваного автомобіля
Окупанти вибігали в спідній білизні. З’явилися деталі «бавовни» в Мелітополі
Окупанти вибігали в спідній білизні. З’явилися деталі «бавовни» в Мелітополі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
56K
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
26K
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
22K
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
18K
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
17K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Новини

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту