Авдіївка в «червоній зоні». Військові терміново звернулися до українців (відео)

Відвідування Авдіївки заборонено

З 27 березня відвідування міста Авдіївка Донецької області заборонене для волонтерів та журналістів. Про це повідомив голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

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Очільник адміністрації заявив, що Авдіївка відтепер у «червоній зоні».

«Панове журналісти, волонтери, фіксери, зверніть увагу! Відвідування міста заборонено заради вашої ж безпеки», – сказав Барабаш.

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Раніше повідомлялося, що в Авдіївці зникне мобільний зв’язок.

Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті». Така назва закріпилася через те, що російські війська постійно обстрілюють дорогу на виїзд із міста. Незважаючи на те, що ділянка траси контролюється російськими військами, евакуйовувати цивільне населення вдається.

Нагадаємо, що раніше Сили оборони повідомляли, що Авдіївку може спіткати доля Бахмута. В останні дні росіяни використовували наявні резерви та зазнають серйозних втрат в особовому складі та техніці.