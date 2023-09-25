Окупанти скинули на Берислав авіабомби: жахливі наслідки (фото)

Одна з авіабомб знищила житловий будинок

Сьогодні зранку російська авіація атакувала Берислав на Херсонщині. Окупанти скинули на місто чотири авіабомби. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що одна з бомб влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори.

Ще одна авіабомба знищила житловий будинок. Наразі детальна інформація уточнюється.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинули двоє людей. Травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні.

5 фото На весь екран









Ще двоє людей – поранені. 55-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг.

Як повідомлялоя, у ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

Російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». Крім того, РФ ударила по Україні 12-ма ракетами «Калібр» зі складними траєкторіями руху. Також ворог спрямував по Одещині дві надзвукові ракети «Онікс».