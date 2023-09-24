Росіяни знову атакували Херсон авіабомбами

Окупанти ввечері завдали два удари керованими авіабомбами по Херсону

У неділю ввечері росіяни знову завдали ударів керованими авіабомбами по Херсону та Антонівці. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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«Близько години тому армія РФ завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами і два – по Антонівці. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється», – повідомив Мрочко.

Нагадаємо, 24 вересня окупанти вдарили авіабомбами по промзоні у Дніпровському районі та по цивільній інфраструктурі у Корабельному, що в Херсоні. На підприємстві поранень дістала 49-річна жінка-охоронець.

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Також сьогодні зранку противник здійснив авіаційний удар по населених пунктах Херсонщини: Ольгівка, Берислав, Одрадокамянка. За минулу добу по області противник здійснив 83 обстріли (332 снаряди), з них по Херсону – сім обстрілів. Крім того, росіяни вчора атакували Миколаївку з безпілотника і скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення, доставлений до лікарні. Через російські обстріли постраждали двоє херсонців. Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно. Внаслідок ворожого обстрілу міста Берислав поранень зазнав 57-річний чоловік.

До слова, триває 578-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, обстрілює як військові, так і цивільні об’єкти.