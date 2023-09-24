Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни знову атакували Херсон авіабомбами

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росіяни знову атакували Херсон авіабомбами
Окупанти вдруге за день атакували Херсон авіабомбами
фото ілюстративне

Окупанти ввечері завдали два удари керованими авіабомбами по Херсону

У неділю ввечері росіяни знову завдали ударів керованими авіабомбами по Херсону та Антонівці. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Близько години тому армія РФ завдала по Херсону два удари керованими авіабомбами і два – по Антонівці. Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється», – повідомив Мрочко.

Нагадаємо, 24 вересня окупанти вдарили авіабомбами по промзоні у Дніпровському районі та по цивільній інфраструктурі у Корабельному, що в Херсоні. На підприємстві поранень дістала 49-річна жінка-охоронець. 

Також сьогодні зранку противник здійснив авіаційний удар по населених пунктах Херсонщини: Ольгівка, Берислав, Одрадокамянка. За минулу добу по області противник здійснив 83 обстріли (332 снаряди), з них по Херсону – сім обстрілів. Крім того, росіяни вчора атакували Миколаївку з безпілотника і скинули вибухівку на 78-річного місцевого жителя. Чоловік отримав важкі поранення, доставлений до лікарні. Через російські обстріли постраждали двоє херсонців. Травми несумісні з життям отримала 65-річна жінка. Її ворожий снаряд вбив на подвірʼї власного будинку. Також поранено 27-річного чоловіка. Потерпілому надали медичну допомогу, подальше лікування він проходитиме амбулаторно. Внаслідок ворожого обстрілу міста Берислав поранень зазнав 57-річний чоловік. 

До слова, триває 578-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, обстрілює як військові, так і цивільні об’єкти. 

Теги: окупанти армія Миколаїв військові Херсон жінка чоловік роман поранення росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Підозрюваний перебуває під вартою із січня 2023 року
За допомогу окупантам лікар із Черкас проведе за гратами 15 років
23 вересня, 06:38
У соцмережах чоловік публікував відео з провокативними заявами
ДБР затримало військового, який втік зі служби та провокував правоохоронців у соцмережах
22 вересня, 15:11
Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
Атака на Київ: у Дарницькому районі є постраждалі
21 вересня, 06:51
Ігор Кастюкевич допомагав коригувати ракетний удар по Херсону
СБУ затримала коригувальницю, яка працювала на депутата Держдуми РФ
14 вересня, 11:52
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Окупанти почали нарощувати свої наступальні зусилля. Де саме
12 вересня, 10:28
Кремль, незважаючи на втрати, готовий за всяку ціну гальмувати просування ЗСУ
«Дотягнути до листопада». Про російську другу хвилю мобілізації і не тільки
11 вересня, 20:04
Хакери з РФ атакують мобільні пристрої українських військових, щоб викрасти плани бойових дій
Хакери з РФ атакують мобільні пристрої українських військових, щоб викрасти плани бойових дій
1 вересня, 02:26
Учасниці дійства – справжня пара, нещодавно вони заручилися
У Харкові зіграли весілля військова та активістка
26 серпня, 15:15
Українські танки в Запорізькій області 19 червня 2023 року
Наступ України ще може здивувати критиків Світова преса
25 серпня, 09:00

Події в Україні

У Севастополі лунають вибухи
У Севастополі лунають вибухи
Росіяни знову атакували Херсон авіабомбами
Росіяни знову атакували Херсон авіабомбами
Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла
Ракетний удар по Кременчуку: кількість постраждалих зросла
Загроза ракетного удару: в низці регіонів України лунала повітряна тривога
Загроза ракетного удару: в низці регіонів України лунала повітряна тривога
Уся вулиця всіяна склом: влада показала наслідки авіаудару по Херсону
Уся вулиця всіяна склом: влада показала наслідки авіаудару по Херсону
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Папа Римський пояснив, кому вигідна війна в Україні
70K
Розгром штабу Чорноморського флоту РФ. Окупаційна влада назвала вцілілого адмірала
22K
Землю накрила потужна магнітна буря: як уберегтися
8278
Фінський телеканал показав архівні відео із Путіним на відпочинку
6686
Британський солдат розповів про люті тортури в російському полоні
6008
Диверсанти знищили військову техніку окупантів у Московській та Калузькій областях – розвідка

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
21 вересня, 08:05

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту