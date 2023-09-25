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Нічна атака на Одесу: кількість жертв збільшилась (оновлено)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нічна атака на Одесу: кількість жертв збільшилась (оновлено)
У ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси
фото: ДСНС

Тіла людей знайдено під завалами складу, де зберігалось зерно

Внаслідок ракетної атаки росіян по Одесі загинула людина. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Тіло людини знайшли під завалами складу, де зберігалось зерно і куди влучила ракета.

«У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб», – написав очільник ОВА.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

UPD: 13:06

Під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

Російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». Крім того, РФ ударила по Україні 12-ма ракетами «Калібр» зі складними траєкторіями руху. Також ворог спрямував по Одещині дві надзвукові ракети «Онікс».

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Теги: російська ракета Одеса зерно війна Одеська ОДА

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