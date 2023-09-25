Нічна атака на Одесу: кількість жертв збільшилась (оновлено)

У ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси

Тіла людей знайдено під завалами складу, де зберігалось зерно

Внаслідок ракетної атаки росіян по Одесі загинула людина. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

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Тіло людини знайшли під завалами складу, де зберігалось зерно і куди влучила ракета.

«У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї зі зниклих осіб», – написав очільник ОВА.

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Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

UPD: 13:06

Під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російські терористи влучили ракетами у припортову інфраструктуру Одеси. Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі. У будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа.

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Російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». Крім того, РФ ударила по Україні 12-ма ракетами «Калібр» зі складними траєкторіями руху. Також ворог спрямував по Одещині дві надзвукові ракети «Онікс».