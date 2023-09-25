Удар по Одещині: скільки «Шахедів» випустили окупанти
Наслідки ударів по Одещині наразі ще невідомі
У ніч на 25 вересня російські терористи використали для атаки на Україну, зокрема, 19 ударних дронів «Шахед». Про повідомив речник Одеської ОВА, речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук з посиланням на дані Сил оборони півдня.
Усі «Шахеди» були знищені підрозділами ППО.
Щодо інших наслідків удару по Одесі, подробиці очікуються згодом.
Раніше Повітряні сили повідомили, що в напрямку Одещини окупанти запустили ударні БпЛА типу Shahed. Також Повітряні сили України повідомляли про ракетну небезпеку в центральних та східних областях.
Уночі 25 вересня по всій території України лунав сигнал повітряної тривоги.
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Крім того, вибухи прогриміли в Кривому Розі.
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