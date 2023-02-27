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Окупанти терміново евакуюються зі Скадовська

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти терміново евакуюються зі Скадовська
Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі
фото ілюстративне

Загарбники побоюються деокупації українських територій

Російська окупаційна «влада» населених пунктів Олешки та Скадовськ на тимчасово захопленій Херсонщині готується до втечі на територію анексованого Криму. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Втеча планується через побоювання деокупації українських територій.

За даними Генштабу, зокрема, з 21 лютого відзначено виїзд місцевих колаборантів до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану евакуацію всім охочим.

Для перевезення колаборантів ворог задіяв військові вантажні автомобілі, з собою дозволено брати лише ручний багаж.

Нагадаємо, триває 369-та доба російського широкомасштабного вторгнення в Україну.

РФ продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти усіма способами здійснюють тиск на цивільне населення на тимчасово захоплених територіях. У окремих населених пунктах Херсонської області загарбники облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію.

Теги: окупанти війна Херсонщина ЗСУ

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