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Окупанти обшукують будинки на Херсонщині та вилучають плавзасоби – Генштаб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти обшукують будинки на Херсонщині та вилучають плавзасоби – Генштаб
фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 367-а доба російського широкомасштабного вторгнення

Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші оборонці відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вчергове постраждали міста, села та мирні люди. Рівень загрози ракетних ударів ворога залишається високим по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проводить підготовку своїх резервів, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

У той же час протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Юнаківка, Водолаги і Бояро-Лежачі Сумської області, а також райони 23 населених пунктів на Харківщині, серед них: Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагався покращити тактичне положення в районі Масютівки, а також вибити наші підрозділи з Серебрянського лісництва. Обстріляв з артилерії райони 17 населених пунктів. Зокрема, під вогневий вплив потрапили Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Іванівське, Бахмут, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у 17 населених пунктах. Сепед них - Авдіївка, Водяне, Пречистівка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали 20 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупантів постраждало 34 населених пункти Херсонської області. Серед них Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон.

Злочини окупантів

На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.

Знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя Донецької області, ворог пропонує жертвам цих бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста. Утім, розраховуючи на те, що разом із житлом були знищені документи, які підтверджують право власності, окупанти цинічно висувають обов'язкову умову їх наявності для отримання нового житла.

Продовжується примусова мобілізація

У Чеченській республіці РФ для попередження можливого дезертирства мобілізованих із фронту або саботажу, 23 лютого на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення «ахмат».

Успіхи ЗСУ

Протягом доби підрозділи Сил оборони знищили один ударний гелікоптер Мі-24 та чотири ворожих БПлА (один типу «Орлан-10», один – «Зала» та два – «Ланцет-3»). Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари – по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції. Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили противника та три склади боєприпасів.

Теги: окупанти Генштаб Херсон ЗСУ

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