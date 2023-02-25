У Херсоні знову чутно гучні вибухи

Ворог продовжує систематично обстрілювати місто

Мешканці Херсону повідомляють про низку вибухів у місті. По це пише низка місцевих Telegram-каналів. «У Херсоні зараз голосно», – пишуть очевидці подій у соцмережах.

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Офіційні джерела поки що не повідомляють про ситуацію в місті. Зазначимо, що вранці у Херсоні також чулись звуки вибухів. У результаті обстрілу зазнали поранень двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупантів постраждало 34 населених пункти Херсонської області. Серед них Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон. На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.

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