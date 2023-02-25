Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Херсоні знову чутно гучні вибухи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Херсоні знову чутно гучні вибухи
Ворог регулярно обстрілює місто Херсон
фото:www.rbc.ua

Ворог продовжує систематично обстрілювати місто 

Мешканці Херсону повідомляють про низку вибухів у місті.  По це пише низка місцевих Telegram-каналів. «У Херсоні зараз голосно», – пишуть  очевидці подій у соцмережах.

Офіційні джерела поки що не повідомляють про ситуацію в місті. Зазначимо, що вранці у Херсоні також чулись звуки вибухів.  У результаті обстрілу зазнали поранень двоє працівників Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупантів постраждало 34 населених пункти Херсонської області. Серед них Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон. На тимчасово захопленій території Херсонської області російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби. Раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.

Читайте також: 

Обстріл Херсона: Зеленський показав наслідки (фото)

Теги: Херсон Telegram

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На трасі Одеса-Рені величезний затор через негоду (відео)
На трасі Одеса-Рені величезний затор через негоду (відео)
28 сiчня, 12:51
Київ засипає снігом: місцева влада звернулася до водіїв
Київ засипає снігом: місцева влада звернулася до водіїв
31 сiчня, 08:57
Резніков порадив слухати Генеральний штаб ЗСУ
Ймовірний новий наступ РФ: Резніков звернувся до українців
5 лютого, 17:57
Росія розпочала очікувану атаку України
Наступ вже почався? Експерти розповіли про плани окупантів
9 лютого, 20:17
Росіяни атакують дронами: у низці областей повітряна тривога (мапа)
Росіяни атакують дронами: у низці областей повітряна тривога (мапа)
12 лютого, 20:40
На Луганщині виявлено таємне кладовище «вагнерівців»
На Луганщині виявлено таємне кладовище «вагнерівців»
16 лютого, 15:10
У Криму розробляють план як звыльнятимуть Одесу
У Криму розповіли, як готуються звільняти Одесу від «нациських окупантів»
17 лютого, 17:47
Російські війська зранку здійснили ракетний удар по Дружківці
Окупанти зранку здійснили ракетний удар по Дружківці (фото)
19 лютого, 10:13
ЗСУ збили два безпілотних літальних апарати типу «Орлан-10» та дрон-камікадзе типу «Ланцет-3»
ЗСУ збили за добу літак Су-25, два безпілотники та дрон-камікадзе – Генштаб
19 лютого, 18:35

Події в Україні

Зеленський розповів, скільки населених пунктів України наразі окуповані
Зеленський розповів, скільки населених пунктів України наразі окуповані
Окупанти перетворили села Донеччини на руїни: супутникові знімки
Окупанти перетворили села Донеччини на руїни: супутникові знімки
Голова Харківської ОВА оцінив масштаби руйнувань в області за останній рік
Голова Харківської ОВА оцінив масштаби руйнувань в області за останній рік
Зеленський повідомив про болісні бої на Донбасі
Зеленський повідомив про болісні бої на Донбасі
Військові показали пекельні бої у житлових кварталах Бахмута
Військові показали пекельні бої у житлових кварталах Бахмута
Десятий – не останній: Зеленський розповів про новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії
Десятий – не останній: Зеленський розповів про новий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
Генерал Кривонос: Маю інформацію, що готується наступ із боку Білорусі
129K
Офіційно: Індія висловила свою позицію щодо війни в Україні
9811
Через російський винищувач в Україні лунали сирени тривоги (мапа)
7541
У Ванкувері двоє рашистів отримали прочухана від українців (відео)
6265
Масштабна пожежа у столиці – горить підприємство
6198
В Україні може підвищитися мінімальна пенсія та зарплата

Новини

У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
Вчора, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
Вчора, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47
Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі
22 лютого, 13:54

Прес-релізи

Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
Українців навчатимуть онкосвідомості в YouTube
22 лютого, 17:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту